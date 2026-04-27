Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российские войска ударили по Одессе. Более 10 пострадавших

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Последствия российского удара
Российские войска в ночь на 27 апреля массированно ударили по Одессе. Пострадали, по последним данным властей, 11 человек, в том числе двое детей, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в трёх районах города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: гостиница, фуникулёр, склады. Во многих постройках выбито остекление, повреждения зафиксированы и на припортовой территории.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что из-за удара по многоэтажному дому были разрушены квартиры, также повреждён частный дом и квартира на 15-м этаже в еще одном многоэтажном доме, горели автомобили и дачные дома.

"Ночь была очень тяжёлой. Враг совершил массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы", – написал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Российские военные утром 27 апреля также атаковали беспилотниками Корюковку в Черниговской области, при этом были ранены два человека и повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили в областной администрации и компании "Черниговоблэнерго".

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 апреля Россия запустила по Украине 94 беспилотника, из них были сбиты 74. "Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях", – говорится в сообщении. Независимых данных нет.

Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG