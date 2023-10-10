Российские войска за ночь выпустили по Украине более 30 дронов-камикадзе

Российская армия в ночь на вторник атаковала территорию Украины 36 ударными дронами типа "Шахед", говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что пуски осуществлялись с мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Украинская сторона сообщает, что 27 из числа запущенных Россией беспилотников удалось сбить в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Одновременно глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в телеграм-канале, что над регионом были сбиты 23 дрона, но было попадание по объекту инфраструктуры. Информации о пострадавших нет. При этом Кипер призвал население не игнорировать воздушную тревогу и спускаться в укрытия.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по селу Великий Бурлук, расположенному в Купянском районе. По предварительным данным, была использована ракета С-300. Синегубов пишет, что пострадали трое местных жителей.

Сообщается также об интенсивных обстрелах российскими войсками Херсонской области: по данным украинских властей, по ней за сутки было выпущено 440 снарядов. Утром 10 октября обстрелу подвергся Никополь Днепропетровской области.

По данным Генштаба ВСУ, украинская авиация нанесла за минувшие сутки 10 ударов по позициям противника. Российская сторона в понедельник, в свою очередь, сообщала об ударе по складу оружия в Черниговской области и отражении 11 украинских атак на разных направлениях.

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