В аннексированном Крыму заявили о кибератаке

Власти аннексированного Крыма заявили о "беспрецедентной кибератаке" на местных провайдеров интернета. Связь на полуострове работает с перебоями.

Советник назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что технические службы работают над устранением последствий кибератаки.