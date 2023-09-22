В аннексированном Крыму заявили о кибератаке

Власти аннексированного Крыма заявили о "беспрецедентной кибератаке" на местных провайдеров интернета. Связь на полуострове работает с перебоями.
Советник назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что технические службы работают над устранением последствий кибератаки.
- В пятницу Крым подвергся ракетному обстрелу. Сильно повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Минобороны России сообщило, что погиб один военнослужащий, затем уточнило, что он не погиб, а пропал без вести.
- Крым регулярно подвергается атакам беспилотников. Российские власти обвиняют в них Украину. Украинское командование обстрелы и атаки дронов обычно не комментирует. Киев неоднократно заявлял, что имеет полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму, поскольку считает полуостров территорией Украины.
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