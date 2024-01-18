Журналисты российских независимых изданий опубликовали открытое письмо в поддержку арестованных коллег в Кыргызстане.

Там 11 журналистов-расследователей 17 января были арестованы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, ряд журналистов вызван на допросы, был заблокирован сайт издания Kloop, из страны выдворили основателя расследовательского проекта Temirov Live Болота Темирова. Все арестованные — действующие или бывшие сотрудники этой редакции.

Сотрудники российских изданий призвали коллег и общественные организации подписывать обращения в поддержку арестованных и задавать о них вопросы руководству Кыргызстана. "За гонения на свободную журналистику должны следовать санкции!" — говорится в тексте на русском и английском языках, опубликованном в интернете.

"Арест сразу 11 журналистов по обвинению в “призывах к массовым беспорядкам” подтвердил худшие опасения: власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу и выбрали в качестве оружия репрессии, — считают сотрудники российских независимых СМИ. — Это серьёзнейший удар по свободе слова в стране, где этот институт был одним из самых крепких в Центральной Азии".

Обращение подписали журналист-расследователь Андрей Захаров, главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова, главный редактор "7х7" Олег Григоренко, редакции "Проверено.Медиа", журнала DOXA, "Медиазоны", "Псковской губернии" создатель премии "Редколлегия" Сергей Пархоменко, ютьюбер Александр Плющев, сотрудники ряда расследовательских СМИ и других изданий.

Накануне в защиту киргизских СМИ выступил ряд международных неправительственных организаций, в том числе "Репортёры без границ" и Amnesty International.

В 2023 году Кыргызстан потерял сразу 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, опустившись с 72-й на 122-ю строчку, из-за репрессий в отношении журналистов и многочисленных случаев давления властей на СМИ. Международные организации фиксируют резкое ухудшение ситуации с правами человека в стране.