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Российский дипломат-сквоттер покинул земельный участок в Канберре

Бытовка на участке в Канберре, где жил российский дипломат

Верховный суд Австралии окончательно отказал посольству России в праве продления аренды земельного участка в Канберре, где посольство строило новое здание. Через час после оглашения вердикта суда российский сотрудник посольства, который жил на участке в домике-бытовке, покинул участок. Общаться с прессой он отказался.

Сотрудник прожил на территории участка около недели, питаясь едой, которую заказывал через службы доставки. Австралийские СМИ сообщали, что выселить его невозможно, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.

В середине июня парламент Австралии принял закон, который отменил аренду Россией участка для строительства нового здания посольства из-за угрозы национальной безопасности. Москва оспорила запрет в суде, но суд подтвердил правомочность решения австралийских властей.

Россия и Австралия заключили соглашение об аренде участка в Канберре в 2008 году. После начала войны в Украине Австралия несколько раз пыталась аннулировать это соглашение.

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