"Здесь гордятся не военной мощью". Как выглядит патриотизм в Австралии

Готова ли Австралия, а главное, может ли стать новым центром военно-политической силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Как австралийцы воспринимают изменившуюся обстановку в мире, какие угрозы кажутся для них существенными? Что они думают о войнах и конфликтах, в которые может быть, вольно или невольно, втянуто государство, официально называющееся Австралийским Союзом? Насколько тихой и безопасной остается повседневная жизнь в самой Австралии, каково здесь общее отношение к оружию, к армии, к собственной военной истории и вообще к опасной теме гипотетического применения силы и агрессии в любой ситуации?

Цитата: "Сегодня, впервые за 35 лет, мы пересматриваем миссию Сил обороны Австралии". Это 24 апреля заявил австралийский министр обороны Ричард Марлес, комментируя опубликованный его ведомством большой доклад под названием "Национальная оборона: стратегический обзор". В нем сформулированы планы Австралийского Союза на ближайшие годы в сфере национальной безопасности и намечена масштабная реформа австралийских вооруженных сил, призванная превратить их в "боевую силу, способную сдержать любого потенциального противника". Главный вывод, содержащийся в этом документе, – что Австралия в "ракетный век" более не может рассчитывать на собственную географическую удаленность от всех других государств и потому чувствовать себя в безопасности, как раньше.

С осени 2021 года Австралия стала членом нового военно-политического пакта AUKUS, образованного вместе с США и Великобританией в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия в первую очередь влиянию Китая. В рамках AUKUS военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подводные лодки. Это именно военный пакт, что отделяет его от альянса "Пять глаз" по обмену разведданными, в который входят также Канада и Новая Зеландия.

Нынешние лидеры Австралии убеждены в том, что страна обязана тратить гораздо больше средств на оборону, обзавестись атомными подводными лодками, быть готовой и способной наносить стратегические удары по любому вероятному противнику и для этого покупать, а также и производить самой собственные мощные и высокоточные крылатые ракеты и другие боеприпасы. В частности, Австралия постарается как можно скорее поставить на вооружение ракетные системы HIMARS, которые, как указано в докладе, "с большим успехом использует украинская армия для сдерживания наступления РФ". В целом на реформу национальных вооруженных сил потребуется на первых этапах около 19 миллиардов австралийских долларов. Также в докладе Минобороны Австралии подчеркивается, что США перестают быть единственным лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе и что при этом риски вооруженного конфликта между США и КНР, а также и Россией, существенно возросли. "Австралия сама должна стать центром военно-политической силы в регионе", – говорит Ричард Марлес.

Наибольшее внимание Австралия собирается уделить обороне своих северных берегов. При этом за всю свою историю страна лишь однажды подверглась прямому иностранному вооруженному нападению, и именно на севере – 19 февраля 1942 года, когда авиация Японии во время Второй мировой войны произвела бомбардировку города Дарвин, что привело к сильным разрушениям и большому числу жертв. Впоследствии этот день стали образно называть "австралийским Пёрл-Харбором", так как японская атака нанесла австралийцам сильнейший психологический удар – хотя она оказалась лишь первой из приблизительно 100 воздушных налетов, предпринятых Японией против Австралии в 1942–43 годах.

В начале этой недели был опубликован еще один важный отчет – Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в котором в том числе указывается, что во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе оборонные расходы выросли за последние 10 лет на 45 процентов, составив 575 миллиардов долларов. Около половины этих трат приходятся на долю Китая – примерно 292 миллиарда долларов.

В середине марта на базе ВМС США в Калифорнии президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о трёхстороннем сотрудничестве в строительстве подводных лодок с ядерными двигателями. Соглашением предусмотрено, что США поставят Австралии три ударные субмарины класса "Вирджиния" с ядерными силовыми установками. Их построит к началу следующего десятилетия компания General Dynamics. Австралия также получит возможность приобрести еще две такие подводные лодки. Кроме того, позднее Великобритания и Австралия сами начнут строить субмарины нового класса AUKUS для своих нужд. Строительство будут вести компании BAE Systems и Rolls-Royce. Представитель австралийского министерства обороны сообщил, что на финансирование этого проекта к 2055 году будет затрачено 245 миллиардов долларов США.

Так что же думают обо всем этом рядовые австралийцы – в том числе о войнах и конфликтах, в которые может быть, вольно или невольно, втянута их страна? На эти и другие вопросы отвечает Григорий Пунанов, живущий в Сиднее бывший российский журналист, а ныне основатель Сиднейской школы программирования для детей CODE4FUN и автор телеграм-канала Dnevniki 22, где публикуются рассказы украинцев, которых так или иначе затронуло российское вторжение:

– Говорят ли австралийцы в повседневной жизни о внешней политике, о том, как меняется мир, о каких бы то ни было угрозах для безопасности страны и насколько их вообще это интересует?

– Конечно, многие австралийцы очень внимательно следят за тем, что происходит в мире, и это чувствуется в разговорах – и в медиа у "профессионалов", и в разговорах просто в кафе, ресторанах и пабах. Конечно, немало людей следят за тем, что происходит в Украине, и тем более за тем, что происходит между КНР и Тайванем. Вот эти две "конфликтные точки" находятся в центре внимания австралийцев, если тут заговариваешь о мировой политике. Поскольку Австралия – условно, "один большой остров", можно сказать, все, что происходит вокруг, австралийцев интересует.

– Мы с вами уже беседовали о восприятии войны в Украине вашими знакомыми австралийцами, но с тех пор прошло довольно много времени. То есть, судя по вашему предыдущему ответу, вы не заметили какого-то спада интереса к этой теме?

– Нет, мне кажется, интерес к этой теме не только не упал, а наоборот, постоянно возрастает. Информационных поводов, увы, много, и многие мои знакомые австралийцы очень сильно и глубоко переживают то, что происходит в Украине. Это видно по тому, как люди между собой разговаривают, что они обсуждают. Здесь эта тема не уходит, и я думаю, что в ближайшее время не уйдет.

– Официально для Австралийского Союза, вы уже упомянули вскользь, теперь главная проблема – это угрозы, исходящие от Пекина. При этом КНР, как для почти всех стран мира, и для Австралии ведь по-прежнему один из главных торговых партнеров?

– Взаимоотношения Австралии и КНР – это частые разговоры на всех уровнях, начиная от даже малого бизнеса и заканчивая высокой политикой, и при этом у разных австралийских политиков существует свой взгляд на происходящее. Китай сам покупает у Австралии очень много разных товаров. При этом три главных столпа благополучия австралийской экономики – это железная руда, уголь и образование. И все эти три сектора зиждутся на торговых отношениях с Китаем – потому что основная масса австралийской железной руды продается в Китай, как и основная масса австралийского угля. И наибольшее количество иностранных студентов, приезжающих в Австралию, это молодые люди из КНР. Понятно, что взаимоотношения с Китаем очень важны для австралийской экономики, просто – важнее нету.

Когда началась пандемия нового коронавируса, Китай ввел небольшое эмбарго, насколько я помню, на австралийское вино и австралийские морепродукты – и это был мощнейший удар по этим двум секторам. С помощью дипломатов и сложнейших переговоров проблемы как-то разрешились, австралийское вино продолжает поставляться в Китай, так же как и австралийские лангусты и прочие морепродукты, но в общем это была большая проблема в какой-то момент. Если КНР вдруг перестает покупать австралийское вино, то это сразу чувствуется, потому что цены на него в самой Австралии резко падают, а магазины оказываются заполнены огромным количеством продукции, которую Пекин не купил. То же самое происходит, например, с морепродуктами. Я помню, что когда Китай в какой-то момент решил перестать покупать австралийских лангустов, ими были завалены просто все магазины, они стоили дешевле, чем свинина, баранина и говядина. Идешь по любому супермаркету – и везде эти развалы омаров и лангустов, которые в общем нужно срочно продать, иначе они просто протухнут.

– С учетом последних заявлений и решений вашего правительства хочется спросить, а каково в целом отношение австралийцев к армии, к военной службе, вообще к любым темам, связанным с обороной?

– Увеличение австралийского военного бюджета и новые планы по строительству атомных подводных лодок – это действительно очень громкая история. Этот сюжет начался несколько лет назад с того, что Канберра подписала очень большой договор с Парижем о том, чтобы Франция поставила Австралии несколько новых дизельных подводных лодок. Это был очень большой контракт, на много десятков миллиардов долларов, очень выгодный для Франции, наверное, выгодный и для Австралии. Но пару лет назад следующий премьер-министр, тогда во главе правительства был Скотт Моррисон, решил этот контракт разорвать и заключить новое соглашение с США и Великобританией – о том, что США вместо Франции поставят Австралии уже атомные подводные лодки. Франция очень сильно обиделась, был довольно серьезный международный конфуз.

Теперь наш военный бюджет вырос в разы, и этот контракт с подлодками оценивается не десятками, а сотнями миллиардов долларов. Важно, что все тут же, конечно, уточняют, что Австралия никоим образом не становится ядерной державой. Австралия будет иметь доступ к этим подводным лодкам, которые будут атомными с точки зрения используемого ими топлива, но не будут нести ядерный боезаряд, не станут оснащаться атомными боеголовками. Реакторы их будут как бы "заклепаны" таким образом, что австралийские подводники даже не будут иметь к ним доступа – они будут полностью обслуживаться и управляться американскими военными моряками.

Эти новые атомные подлодки будут строиться в Аделаиде, это тоже большой прорыв для австралийской экономики. И конечно, Пекин очень напряженно на это отреагировал. Но я не знаю, насколько это меняет расклад сил, на самом деле, в регионе. В ближайшее время – точно не меняет. Потому что атомные подводные лодки – это долгая история, как минимум на 10 лет.

– Очень интересно сравнить в этой связи с тем, как это обстоит в других государствах, вот что – военную историю и отношение к ней. С Россией в первую очередь, где так называемый "Культ Победы" достиг уже невообразимых степеней. Австралия очень активно и, я бы сказал, самоотверженно участвовала в обеих мировых войнах, ее войска сражались в Европе, в Африке, в Азии. С учетом довольно маленького населения относительно ее огромной территории – потери были весьма велики. А потом была ведь и Корейская война, и Малайская, и Вьетнамская, войска Австралии участвовали в десятках международных миротворческих операций, воевали еще недавно в Афганистане, в Ираке. Во всех войнах ХХ века Австралия потеряла более 100 тысяч человек. Известны и свои австралийские военные герои – пехотинцы, летчики, моряки и так далее – и победы в разных битвах. Помнят ли об этом сегодня, говорят ли об этом, например, в школах и университетах? Есть, я знаю, памятные дни, праздники, снимаются фильмы.

– Былыми победами никто здесь воинственно не гордится, не принято. Вообще, Австралия отмечает 25 апреля каждого года "День АНЗАК", ANZAC Day, один из главных национальных праздников – хотя военным праздником его никак нельзя назвать, потому что это день скорби и день поминовения павших. Собственно говоря, это память даже не о победе, а о поражении Австралийского и новозеландского армейского корпуса, сражавшегося на стороне Британской империи, в одном из важных сражений Первой мировой войны, на полуострове Галлиполи, на территории тогдашней Османской империи. Наверное, это очень существенно – то, что Австралия совершенно не воинственная страна, австралийцы не кричат на каждом углу про свои военные победы, а очень тихо и со скорбью отмечают и вспоминают тех, кто погиб, на всех войнах. "День АНЗАК" стал днем поминовения всех погибших солдат и офицеров, и вообще всех, кто служил.

У нас в Сиднее этот день перекрывают улицы, ветераны и те, кто служат сейчас, надевают парадную форму и дружно выпивают и поминают своих товарищей. Вообще, конечно, отношение австралийцев к своим ветеранам, удивительно бережное – но не громко-пафосное. Во-первых, здесь огромное количество памятников, мемориалов с именами погибших, ходишь по городу и видишь их везде. Возле них и проводятся как раз в "День АНЗАК" мемориальные службы, всегда рано, и туда приходят тысячи людей до сих пор. В последний раз я видел огромное количество видео и фотографий из самых разных мест в Австралии – как на восходе солнца проходят поминальные службы.

Кстати, среди тех австралийцев, которые отправились тогда поддержать Британскую империю в войне, были и подданные Российской империи. Около тысячи русских "анзаков", и у многих из них оставались семьи в России. И я слышал удивительную историю про одного русского "анзака", который погиб в Галлиполи – так потом его жена получала австралийскую пенсию, живя в какой-то маленькой деревеньке в Нижегородской губернии, и, непонятно, каким образом, чуть ли ни до 40-х годов ХХ века!

– В так называемом Глобальном индексе миролюбия Австралия всегда занимает самые лидирующие позиции. Сейчас она, кажется, на 13-м месте, среди более чем 200 государств. Есть тоже такой стереотип, может быть, о подчеркнуто гуманистическом, прогрессивном и очень миролюбивом характере современного австралийского общества, для которого неприемлемо любое насилие, агрессия в любом ситуации и на любом уровне. А вы сами за уже много лет в Австралии сталкивались ли с насилием? Насколько мирно и безопасно жить в этом государстве? Сразу уточню, я не об организованной преступности спрашиваю, она везде есть, и в Австралии, конечно, тоже, а об общей бытовой атмосфере.

– Нет, мы не сталкивались, слава богу, ни с агрессией, ни с какой-то бытовой уличной преступностью. Я помню, как мы когда приехали сюда в первый раз как еще туристы, в 2010 году, и уровень миролюбия и расположенности австралийцев и к нам, и к друг к другу действительно нас тогда поразил. Мы прилетели из Москвы, и то, что в Сиднее уровень общей агрессии на порядки ниже, чем московский, прямо бросалось в глаза, это чувствовалось очень сильно. Такое коротко сложно объяснить… но ты сразу понимаешь, что люди здесь совершенно не агрессивные, очень спокойные, везде. Хорошо, будут пробки на дорогах, будет много народу в метро, в аэропортах, везде какие-то очереди, конечно, стоят – но никто никогда не будет огрызаться, никто не будет никогда лезть без очереди. А если случайно кто-то окажется впереди, он перед тобой десять раз извинится.

– Всем знакомы истории, книги, фильмы американского жанра "вестерн", или о преступности в США во время "сухого закона". В Австралии ведь своя история, длинная и в чем-то похожая, хотя бы можно вспомнить многочисленных так называемых "бушрейнджеров", то есть разбойников, скрывавшихся еще в самом начале прошлого века в лесной глуши. Этот вопрос – вообще в продолжение разговора о том, как изменилось современное австралийское общество. Так вот, во многих западных странах, в США в первую очередь, или еще, например, в подчеркнуто миролюбивой Чехии, где я сам живу, право рядовых граждан на ношение и хранение личного оружия кем-то до сих пор считается одним из базовых и фундаментальных. И из-за этого сейчас также очень много общественных дебатов и возмущения – после участившихся случаев его преступного применения, массовых терактов и убийств. Несколько лет назад в соседней для вас Новой Зеландии произошло страшное массовое убийство верующих в мечетях. Так как с этим обстоит дело в Австралии, также с учетом ее бурной истории, даже и криминальной, в том числе?

– Это хороший вопрос. Потому что Австралия сегодня радикально отличается в этом смысле от США, здесь ношение оружия запрещено. Я ни разу ни у кого не видел здесь никакого оружия в руках, даже охотничьего ружья. И это следствие целенаправленной политики государства, которая фундаментально изменилась в 1996 году – потому что до этого разнообразные стволы были у почти всех. И поводом тому послужило также трагическое событие – такой вот классический "массовый расстрел", который произошел на Тасмании, в туристическом местечке под названием Порт-Артур. Местный 26-летний житель пошел по улице и стрелял просто во всех, кто попадался ему на пути, с помощью двух автоматических винтовок, и убил, по-моему, 36 человек. Он сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме. Сразу после этого чудовищного преступления, которое потрясло всю Австралию, правительство решило кардинально изменить закон об оружии – владение им и тем более ношение запретили, а все то оружие, которое уже было на руках у обычных австралийцев, власти выкупили. Официально ты мог принести на сборный пункт свою винтовку, пистолет или револьвер, и правительство возвращало тебе деньги.

Эта кампания имела колоссальный успех, потому что подавляющее большинство жителей Австралии ужаснулись этой чудовищной трагедии на Тасмании. Можно о случившемся прочитать в Википедии, про события снято несколько фильмов. Почти все граждане поддержали введение запрета на огнестрельное оружие, все, у кого было оружие, действительно пошли и его сдали. Охотничье оружие, конечно, у нас разрешено, но в Австралии весьма непопулярна охота. Честно говоря, не знаю ни одного человека, кто бы здесь охотился. Хотя мы живем в Сиднее, может быть, если бы мы обитали где-то подальше, в глубинке, то узнали бы, что там охота еще существует. Поэтому, слава богу, с тех пор никаких массовых убийств в Австралии не происходило. И дай бог, не произойдет.

– А австралийская полиция считается миролюбивой, не агрессивной? И, кстати, носит ли она оружие? Раньше в Британии обычные патрульное полицейские – это даже тоже был стереотип – не носили в повседневности никогда боевого оружия, только какие-то дубинки или электрошокеры, но из-за последних терактов стали его носить. А в Австралии?

– Австралийские полицейские обычно вооружены пистолетами. Но они очень миролюбивые. Здесь постоянно проводятся опросы населения: "какие профессии вы считаете наиболее уважаемыми, люди каких профессий заслуживают наибольшего доверия?" Так вот пожарные и полицейские оказываются всегда в самом верху. И наверное, еще сотрудники "скорой помощи" – вместе они составляют тройку профессий, представителям которых австралийцы больше всего доверяют. Природные пожары – это одна из главных постоянных опасностей на нашем материке, они часто происходят. И полиция всегда участвует в спасении людей от пожаров, и от наводнений, точно так же, как и все остальные государственные службы. К полицейским всегда можно здесь без малейшей боязни подойти, что-то спросить, им всегда можно позвонить. Общее отношение к ним – как к очень порядочным, честным и хорошим людям, которые всегда придут на помощь.

– Подытоживая разговор, и опять для сравнения. Воспринимают ли себя австралийцы как некую "великую и могучую нацию" (с иронией спрашиваю), которая то ли должна, то ли просто может и будет вмешиваться в мировые процессы и международную политику? Что можно сказать об австралийском патриотизме? Или в Австралии никаких больных исторических национальных мифов и ощущения некой "глобальной миссии" не и в помине, и все ваш знакомые, может быть, просто рассмеются в голос, если вы с ними вообще о таком заговорите? "Воспаление патриотизма" – это точно не про австралийцев?

– Нет, конечно! Австралийский патриотизм есть, но он основан на совершенно других вещах. Австралийцы очень сильно гордятся своими пляжами, своими спортсменами, своим вином, какие-то австралийцы гордятся австралийской рок-музыкой, поэзией, кинофильмами и так далее. Но точно не австралийской армейской мощью! Австралийский патриотизм скорее носит расслабленно-туристический характер - австралийцы очень любят свою страну с точки зрения ее привлекательности для всего остального мира. Они очень гостеприимные, любят показывать Австралию всем, кто приезжает сюда отдохнуть, любят зазывать сюда. Австралия находится от всех далеко, и это большой минус, конечно, с точки зрения развития въездного туризма.

Поэтому австралийское правительство тратит огромные деньги на продвижение нашего континента как "туристического рая". Здесь каждый год снимаются специальные очень дорогие рекламные видеоролики, в которых знаменитые австралийские актеры или музыканты рассказывают о лучших местах Австралии. Здесь делают все для того, чтобы вам захотелось в Австралию приехать – и вот этим австралийцы гордятся открыто.