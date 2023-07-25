Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российский истребитель повредил американский разведывательный дрон над Сирией

Истребитель воздушно-космических сил России повредил разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Самолёт почти вплотную приблизился к дрону и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.

Как говорится в сообщении, в результате столкновения с ловушками был серьёзно повреждён пропеллер дрона. Операторам удалось продолжить полёт и вернуть его на базу.

Согласно сообщению ВВС, MQ-9 Reaper выполнял над Сирией миссию против террористической группировки "Исламское государство". Поведение российского пилота было названо "вопиющим пренебрежением безопасности полётов". ВВС США призвали Россию прекратить "безрассудное, неспровоцированное и непрофессиональное поведение".

  • Пентагон регулярно обвиняет российскую авиацию в нарушении безопасности полётов в небе над Сирией. На прошлой неделе ВВС сообщили, что российский истребитель опасно приблизился и создал зону турбулентности перед воздушным командным пунктом MC-12.
  • В июне командование американской армии сообщило на фоне инцидентов, что развернёт на Ближнем востоке истребители пятого поколения F-22.
  • 14 марта разведывательный дрон MQ-9 был затоплен в Чёрном море после столкновения или близкого пролёта российского истребителя Су-27. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил пилотам участвовавших в преследовании российских истребителей ордена Мужества. Представитель Белого дома назвал пилотов идиотами, нарушающими безопасность полётов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG