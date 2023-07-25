Истребитель воздушно-космических сил России повредил разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Самолёт почти вплотную приблизился к дрону и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.

Как говорится в сообщении, в результате столкновения с ловушками был серьёзно повреждён пропеллер дрона. Операторам удалось продолжить полёт и вернуть его на базу.

Согласно сообщению ВВС, MQ-9 Reaper выполнял над Сирией миссию против террористической группировки "Исламское государство". Поведение российского пилота было названо "вопиющим пренебрежением безопасности полётов". ВВС США призвали Россию прекратить "безрассудное, неспровоцированное и непрофессиональное поведение".