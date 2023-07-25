Истребитель воздушно-космических сил России повредил разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Самолёт почти вплотную приблизился к дрону и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.
Как говорится в сообщении, в результате столкновения с ловушками был серьёзно повреждён пропеллер дрона. Операторам удалось продолжить полёт и вернуть его на базу.
Согласно сообщению ВВС, MQ-9 Reaper выполнял над Сирией миссию против террористической группировки "Исламское государство". Поведение российского пилота было названо "вопиющим пренебрежением безопасности полётов". ВВС США призвали Россию прекратить "безрассудное, неспровоцированное и непрофессиональное поведение".
- Пентагон регулярно обвиняет российскую авиацию в нарушении безопасности полётов в небе над Сирией. На прошлой неделе ВВС сообщили, что российский истребитель опасно приблизился и создал зону турбулентности перед воздушным командным пунктом MC-12.
- В июне командование американской армии сообщило на фоне инцидентов, что развернёт на Ближнем востоке истребители пятого поколения F-22.
- 14 марта разведывательный дрон MQ-9 был затоплен в Чёрном море после столкновения или близкого пролёта российского истребителя Су-27. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил пилотам участвовавших в преследовании российских истребителей ордена Мужества. Представитель Белого дома назвал пилотов идиотами, нарушающими безопасность полётов.
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