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Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолёта

Су-27

Российский боевой истребитель выпустил ракету, находясь вблизи не снабжённого боекомплектом британского самолёта-разведчика в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.

Об этом в четверг в британском парламенте сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, инцидент с участием российского Су-27 и Boeing RC-135 произошёл 29 сентября. "Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - сказал Уоллес. Одновременно он подчеркнул, что случившееся стало "напоминание о том, насколько может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время".

Также, по словам министра, Великобритания после инцидента временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично главе ведомства Сергею Шойгу. В ответе, который поступил из Москвы 10 октября, говорилось, что Россия провела расследование обстоятельств и пришла к выводу о технической неисправности. Москва одновременно признала, что всё это произошло в международном пространстве.

Великобритания поделилась информацией с союзниками и после консультаций возоновила рутинное патрулирование, добавил Бен Уоллес.

Разведывательные самолеты Великобритании и других стран НАТО постоянно патрулируют воздушное пространство около Украины, где продолжается полномасштабное российское вторжение, отмечает Русская служба "Би-би-си".

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