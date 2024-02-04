Российский космонавт установил рекорд по пребыванию в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. В воскресенье, 4 февраля, Кононенко превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий провел в космосе в общей сложности более 878 суток. Об этом сообщил "Роскосмос".

59-летний Олег Кононенко – командир отряда космонавтов госкорпорации. Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полет.

Ожидается, к 5 июня Кононенко станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток. По плану его текущая экспедиция завершается 23 сентября.

Агентство Reuters напоминает, что нынешний полёт на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-24" Кононенко начал в прошлом году. МКС – один из немногих международных проектов, по которым Москва и Вашингтон сотрудничают до сих пор – на фоне продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.

В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что программа перекрёстных полётов с американским агентством НАСА будет продлена до 2025 года.