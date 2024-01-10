Американское космическое агентство НАСА отложило две пилотируемые миссии к Луне как минимум на год. В 2024 корабль с астронавтами должен был облететь спутник, на в 2025 была запланирована высадка на его поверхность.

Отправить астронавтов к Луне должна была сверхтяжёлая ракета-носитель "Старшип". Однако её разработчик SpaceX провела только два испытательных полёта ракеты, оба из которых закончились взрывом.

Для пилотируемого полёта к Луне в рамках миссии "Артемида III" понадобится не меньше одиннадцати стартов ракеты: как минимум десять десять будут использованы, чтобы доставить топливо для одиннадцатой на орбиту Земли перед полётом к спутнику.

Сложности возникли и с разработкой скафандров для астронавтов, заказанных у частной Axiom Space. Кроме того, проблемы обнаружены у пилотируемого космического корабля "Орион" производства Lockheed Martin, на котором астронавты должны лететь.

Во время возвращения на Землю после испытательного полёта в 2022 году корабль потерял несколько деталей теплоизоляции. Испытания другой капсулы выявили недостатки в электронике системы жизнеобеспечения и с батареями, отмечает Associated Press.

Программа возвращения на Луну откладывается не в первый раз, за последнее десятилетие её стоимость увеличилась на миллиарды долларов. По прогнозам правительственных аудиторов, до 2025 года на неё будет потрачено не менее 93 миллиардов долларов.

Заместитель главы НАСА Амит Кшатрия комментируя очередную задержку признал, что выполнить новые сроки агентству тоже будет тяжело. В ноябре Управление правительственной отчетности США сообщило, что НАСА, вероятнее всего, планирует высадить человека на Луну не раньше 2027 года.

В последний раз человек побывал на Луне в 1972 году. Кроме США о своих планах отправить космонавтов к спутнику заявляли Россия и Китай.