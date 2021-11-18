Российский министр культуры Крыма задержана за взятку в 25 млн рублей

Следственный комитет предъявил обвинение в получении взятки в 25 миллионов рублей российскому министру культуры Крыма Вере Новосельской. Бывший художественный руководитель Крымского академического театра кукол обвинена в коррупции при строительстве нового здания театра.

По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила взятку от подрядчика работ при строительстве нового здания театра в Симферополе. На месте одноэтажного здания бывшего дома культуры строится пятиэтажный комплекс с подземной парковкой. Проект был оценён приблизительно в 300 миллионов рублей. Проект нового здания критиковался архитекторами, один из собеседников Крым.Реалии назвал его "бомбоубежищем в центре города".

Новое помещение должно было быть открыто в 2019 году, однако до сих пор не достроено, работы заморожены, их планируется завершить к 2023 году, передавали Крым.Реалии. Подрядчик, который, по версии следствия, заплатил Новосельской взятку, отстранён от работ. На достройку театра планировалось выделить 500 миллионов рублей. По вменённой статье крымской чиновнице грозит до 15 лет лишения свободы.