Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече со школьными учителями истории обвинил западные спецслужбы в развязывании информационной войны против нового учебника истории России для старшеклассников. Запись выложена на странице министерства в соцсети ВК. Среди известных критиков нового учебника был глава Чечни Рамзан Кадыров, о его роли чиновник говорить не стал.

По утверждению министра, спецслужбы западных стран были среди координаторов атаки. Инициаторы, как утверждает министр, не хотели, чтобы российская система образования была "суверенной", и хотели избежать попадания в текст "объективных фактов". "Хотят нас вернуть обратно, но ничего не получится", — заявил министр, не уточнив, о какой стартовой точке идёт речь.

Предполагаемая атака, о которой говорит министр, объясняется им тем, что Россия "уже побеждает в информационной войне". Он анонсировали подготовку к следующему учебному году нового учебника истории 5-9 классов и учебника обществознания. В перспективе появятся новые федеральные учебники географии, литературы, русского языка и основ защиты родины.

Это шесть предметов, которые с 2023 года должны преподаваться по новому закону в школе по обязательному общегосударственному курсу. Раньше школьные программы подготавливались школами самостоятельно на основе государственных стандартов и конкурирующих учебников.

Новый учебник истории для старшеклассников был подготовлен к начале этого учебного года. Одним из его авторов заявлен бывший министр культуры Сергей Мединский, до поступления на госслужбу известный специалист по PR-технологиям и автор патриотической литературы на историческую тематику.

Новый учебник критиковали за идеологизированность. Среди современных событий в нём, исключительно с прокремлёвской позиции, освещается война в Украине. На Северном Кавказе учебник вызвал критику из-за оправданий массовой высылки кавказких народов, крымских народов и калмыков советскими властями в послевоенные годы. Текст о репрессированных народах был включён в раздел "Пособники [немецких] оккупантов".

В ноябре кравцов приехал в Чечню, чтобы лично представить Рамзану Кадырову переписанный раздел о депортациях. Теперь народы, ранее обвинённые авторами в пособничестве нацистам, названы "огульно обвинёнными в предательстве".