Роскомнадзор подверг TikTok и Telegram "мерам понуждения"

Роскомнадзор принял решение о "мерах понуждения" для ряда иностранных IT-компаний. Поисковые сети будут обязаны информировать интернет-пользователей о том, что некоторые соцсети и мессенджеры нарушают российское законодательство. В списке нарушителей - сервисы TikTok, Zoom, Telegram, Pinterest и Discord.
В решении Роскомнадзора говорится, что указанные IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации, установленный федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ".
- После начала войны Роскомнадзор заблокировал для российских пользователей более 5 тысяч сайтов, а также социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.
- В связи с блокировкой Роскомнадзором многих СМИ и общественно-политических сайтов резко возросло число подписчиков на их каналы в Telegram, который не блокируется в России. Также многократно выросло число российских пользователей сервисов VPN, позволяющих обходить блокировки.
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