Роскомнадзор подверг TikTok и Telegram "мерам понуждения"

Роскомнадзор принял решение о "мерах понуждения" для ряда иностранных IT-компаний. Поисковые сети будут обязаны информировать интернет-пользователей о том, что некоторые соцсети и мессенджеры нарушают российское законодательство. В списке нарушителей - сервисы TikTok, Zoom, Telegram, Pinterest и Discord.

В решении Роскомнадзора говорится, что указанные IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации, установленный федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ".