Казахстан планирует привлечь на свой рынок ушедшие из России компании

Казахстан приглашает на свой рынок более 250 международных компаний, ушедших из России. Об этом рассказал в интервью "Tengri.news" премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В качестве примера компаний, которые уже перенесли свои представительства и производства из России в Казахстан или находятся в процессе, Исмаилов назвал автомобильную марку Skoda, отдел медицинских товаров General Electrics, медицинский отдел Philips, Honeywell.

Смаилов сообщил, что Казахстан разрабатывает для иностранных компаний таргет-листы и предоставляет информацию о выгоде ведения бизнеса в стране; по каждой компании созданы рабочие группы. В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, прекратившего работу в России. По его мнению, это позволит стране нарастить производственные мощности и улучшить инвестиционный климат.

После начала военного вторжения России в Украину российский рынок покинули сотни зарубежных компаний. Часть из них сделала это из-за введенных западными странами экономических санкций, другие - из-за банковских и логистических проблем, сделавших ведение бизнеса в России невыгодным. Также о релокации объявили многие российские компании, прежде всего работающие в IT-секторе; новым местом их работы становились в том числе и страны Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года заявил, что Казахстан не признаёт независимости квазигосударственных "ДНР" и "ЛНР".

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