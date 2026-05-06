Российский суд приговорил украинского пленного к 22 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 22 годам лишения свободы украинского военнопленного Романа Клюкина, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно приговору, первые пять лет Клюкин должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

49-летнего украинского военнопленного обвинили в шпионаже и участии в деятельности террористической организации. В материалах дела говорится, что в октябре 2024 года он заключил контракт с воюющим в рядах ВСУ крымскотатарским батальоном имени Номана Челебиджихана, где был стрелком-санитаром. Батальон в России признан террористической организацией.

Предположительно, Романа Клюкина взяли в плен 7 марта 2025 года на территории Курской области. Обвинение утверждает, что он по "шпионскому заданию" собирал сведения о российских военных в Донецкой области. В сообщении суда также говорится, что Клюкин признал вину.

Правозащитники отмечают, что Россия в нарушении Женевской конвенции и других норм международного права судит украинских пленных по различных обвинениям, чаще всего связанным с терроризмом, не предоставляя им статуса военнопленного и положенного по этому статусу иммунитета комбатанта. Всего в России были вынесены приговоры сотням украинских пленных. Некоторых из них обменяли на российских военнопленных в Украине.