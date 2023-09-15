Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13 процентов годовых, сообщается на его сайте. Это было сделано через месяц после резкого роста ставки с 8,5 до 12 процентов.

Этот показатель указывает на минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Те после выдают кредиты бизнесу и гражданам под собственный процент, чем выше ставка и дороже им обходятся деньги, тем дороже оказываются и кредиты.

Ранее аналитики отмечали, что повышение ключевой ставки может привести к рецессии в России. Центробанк сообщил 15 сентября, что пытается таким решением сдержать инфляцию.

Утверждается, что в экономике "реализовались существенные проинфляционные риски": рост внутреннего спроса, опережающий возможности промышленности, и ослабление рубля.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, по итогам года инфляция в стране будет находиться в диапазоне шести–семи процентов. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз с 5,3 до 7,5 процента.