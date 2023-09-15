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Российский Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов

Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13 процентов годовых, сообщается на его сайте. Это было сделано через месяц после резкого роста ставки с 8,5 до 12 процентов.

Этот показатель указывает на минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Те после выдают кредиты бизнесу и гражданам под собственный процент, чем выше ставка и дороже им обходятся деньги, тем дороже оказываются и кредиты.

Ранее аналитики отмечали, что повышение ключевой ставки может привести к рецессии в России. Центробанк сообщил 15 сентября, что пытается таким решением сдержать инфляцию.

Утверждается, что в экономике "реализовались существенные проинфляционные риски": рост внутреннего спроса, опережающий возможности промышленности, и ослабление рубля.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, по итогам года инфляция в стране будет находиться в диапазоне шести–семи процентов. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз с 5,3 до 7,5 процента.

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