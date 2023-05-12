Минобороны России признало отступление севернее Бахмута

Российское министерство обороны признало отступление с позиций севернее Бахмута, города в Донецкой области Украины, за который с лета прошлого года идут ожесточённые бои между обороняющей его украинской армией и российскими силами.

На брифинге 12 мая представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что российская армия "заняла новый рубеж" у Берховского водохранилища "с учётом его выгодных условий" (цитата по телеканалу Минобороны "Звезда"). Фактически это означает отступление в районе Богдановки. Ранее о нём и прорыве ВСУ сообщали глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, российские военные блогеры и украинская армия.

Отступление российских военных позволяет украинским войскам контролировать дорогу на Часов Яр, единственную, по которой сейчас снабжаются украинские силы в Бахмуте. Пригожин заявлял, что в перспективе это может привести к окружению его наёмников внутри города. Российская армия эти сообщения не комментировала.

На брифинге 12 мая представитель российской армии заявил, что украинские войска накануне наступали на Соледарском направлении в Донецкой области "на всей линии боевого соприкосновения" протяжённостью более 95 километров. Конашенков заявил, что в атаке участвовали более тысячи военнослужащих (по 10 человек на километровый участок фронта) и до 40 танков.

Накануне российские источники сообщали, что ВСУ начали полномасштабное наступление, позже эти сообщения были дезавуированы. Украинское командованине их не комментировало. 12 мая президент страны Владимир Зеленский заявил, что военным удалось остановили российские силы, а на некоторых направлениях "даже отбросить их назад".