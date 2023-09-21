Российское правительство ограничило экспорт топлива

Правительство России 21 сентября, вероятно, запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации внутренних цен, выросших во время уборочной кампании. В южных регионах и аннексированном Крыму сообщалось о дефиците поставок.

Постановление правительства не опубликовано, пресс-служба кабинета Мишустина и государственные агентства называют запрет "временными ограничениями" и не раскрывают их сути. Отмечается, что мера должна насытить внутренний рынок, раньше так анонсировался именно полный запрет.

20 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры готовы к радикальным мерам для ограничения цен. На фоне ужесточения правил для производителей оптовые цены начали снижаться, свидетельствуют данные Петербургской биржи, но розничные не изменились.

Даже после снижений биржевая стоимость бензина Аи-92 в четверг составляла 61,8 тысячи рублей за тонну. Необходимое сельскохозяйственной технике и грузовикам летнее дизельное топливо стоило 71,8 тысячи рублей. Ещё 31 июля цена на него была ниже 57 тысяч рублей за тонн. руб. за тонну, то есть рост составил 25 процентов.

Причиной роста цен стали высокие цены на мировых рынках, девальвация рубля и резкое снижение правительством топливного демпфера, — компенсации разницы цен в России и за границей, которую нефтяные компании получают из бюджета в обмен на сдерживание на внутреннем рынке. Она была сокращена для экономии бюджета.