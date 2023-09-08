При этом основные расходы на силовые структуры все еще приходятся на федеральный бюджет. В федеральный бюджет на 2023 год также заложено на 48% больше средств на обеспечение полиции, Росгвардии, СК, спецслужбы и ФСИН – 4,417 триллиона рублей.

Это наибольшее увеличение расходов с 2012 года. Тогда после протестов на Болотной площади финансирование силовиков увеличили на 46 процентов.

В целом расходы регионов выросли на 13 процентов (до 9,3 триллиона рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В российских администрациях аннексированных регионов Украины расходы на силовые структуры в пять раз больше, чем в среднем в России (6,9 против 1,3 процента).

А на нацэкономику, ЖКХ и образование в бюджетах этих администраций заложили в 2–3 раза меньше средств, чем в России.