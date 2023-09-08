Региональные власти в России в 2023 году рекордно увеличили расходы бюджетов на статьи о национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Об этом говорится в обзоре Института Гайдара, который изучило издание The Moscow Times.
В первом полугодии текущего года финансирование силовых структур выросло вполовину (на 53 процента). Это самое существенное наращивание расходов среди всех статей региональных бюджетов.
Так, расходы на систему ЖКХ выросли только на 25 процентов, на дорожное хозяйство – на 20, на социальное обеспечение населения – на 18. Расходы на здравоохранение при этом уменьшаются второй год подряд – на 3,4 процента в 2023 году, на 3,9 процента в 2022-м.
При этом основные расходы на силовые структуры все еще приходятся на федеральный бюджет. В федеральный бюджет на 2023 год также заложено на 48% больше средств на обеспечение полиции, Росгвардии, СК, спецслужбы и ФСИН – 4,417 триллиона рублей.
Это наибольшее увеличение расходов с 2012 года. Тогда после протестов на Болотной площади финансирование силовиков увеличили на 46 процентов.
В целом расходы регионов выросли на 13 процентов (до 9,3 триллиона рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В российских администрациях аннексированных регионов Украины расходы на силовые структуры в пять раз больше, чем в среднем в России (6,9 против 1,3 процента).
А на нацэкономику, ЖКХ и образование в бюджетах этих администраций заложили в 2–3 раза меньше средств, чем в России.
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