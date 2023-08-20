Продают по талонам. Аннексированный Крым остался без бензина

После ударов по мосту через Керченский пролив в середине июля на аннексированном Россией полуострове возник дефицит топлива. Для автомобилистов поиски горючего превращаются в настоящее испытание. Чиновники пытаются успокоить местных жителей, но вынужденно признают, что наладить доставку горючего в Крым невозможно.

В последний месяц в Крыму регулярно возникает нехватка бензина на автозаправочных комплексах. На днях клиенты одной из топливных компаний, действующих на территории аннексированного полуострова, получили сообщения с призывом запастись горючим впрок из-за возможных перебоев с поставками некоторых видов топлива.

Жители разных городов Крыма рассказывают о том, что бензин периодически пропадает на заправках всех крупных топливных сетей в Крыму – "Атан", "ТЭС", RedPetrol и Grifon.

Не продают 95-й третий день

"Бензина нет на некоторых заправках. Но полно и тех, где продается свободно. Пока что найти можно, когда нужно заправиться. Я заправила полный бак и езжу только по важным делам. С 95-м еще ситуация более-менее, а вот друг, у кого машина на дизеле, сегодня рассказывал, что в городе дизеля нет вообще. Он в итоге ездит на какую-то нелегальную "разливуху" в гаражах, где дизель продают с рук, причем на 3 рубля дороже", – рассказала Радио Свобода Елена Исайченко из Севастополя.

"Езжу по городу – на стендах рядом с заправками одни нули", – говорит житель Симферополя. Нули на ценнике означают, что того или иного вида топлива нет в наличии.

"Есть ажиотаж. Паникеры запасаются [горючим]. Но это на южном берегу Крыма и в Симферопольском районе я встречал только на заправках "ТЭС", – рассказывает Святослав Федоров из Феодосии.

Свое негодование по поводу отсутствия горючего крымчане изливают в социальных сетях. "Не продают 95-й третий день, конкретно "Атан", – жалуются севастопольцы в одном из городских пабликов во "Вконтакте".

"Который день не могу нормально заправиться в Джанкое. Заехал сегодня поутру в две заправки RedPetrol. В одной залили 7 литров, во второй вообще сказали: нет дизеля", – пишут жители Джанкоя.

В Севастополе люди оставляют недовольные отзывы в комментариях под постами в телеграм-канале российского губернатора Михаила Развожаева: "Где 95-й бензин? Что за бардак?", "Миша, а что с бензином?", "Где бензин? Какие перспективы? Танкеры только за границу возят? У нас портов и топливных баз нет? И с какого перепуга бензин к курсу доллара привязался? Кто знает ответ?"

Слухи о том, что в Крыму могут возникнуть перебои с поставками горюче-смазочных материалов, возникли после удара украинских морских беспилотников по мосту через Керченский пролив 17 июля. В результате двух мощных взрывов повреждения получила автомобильная часть моста. Железнодорожная часть осталась невредимой, но поставки топлива в цистернах по ней были приостановлены.

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сразу после взрывов заявил, что "запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо".

"Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. В Крыму все стабильно", – чуть позже заявил глава назначенного Россией правительства республики Юрий Гоцанюк.

При этом в российском Министерстве топлива и энергетики Крыма, отвечая на возмущения жителей полуострова, признали наличие дефицита. "Доставка горюче-смазочных материалов в Крым по железнодорожному мосту прекращена и осуществляется исключительно через паромную переправу с привлечением дополнительной транспортной компании "Крымская железная дорога". В связи с рисками движение железнодорожных паромов осуществляется только днем", – заявили представители ведомства.

Сети автозаправочных станций также выпустили заявления о том, что топлива в Крыму не хватает.

"Поставка топлива на полуостров осуществляется с перебоями. Поэтому вынуждены сообщить о введении временного ограничения по отпуску автомобильного топлива в адрес физических лиц по причине дефицита товара в регионе", – сообщили в пресс-службе компании "ТЭС" 11 августа.

Дефицит бензина и дизельного топлива в "ТЭС" также объясняют тем, что компания связана контрактными обязательствами с "предприятиями, отвечающими за жизнедеятельность полуострова". В связи с этим "на некоторых АЗС возникают ситуации с резервированием топлива для них".

Похожее заявление сделали и в компании "Кедр", которая владеет сетью АЗС "Атан": "Резко сократились поставки топлива в Крым, а также в три раза выросли сроки доставки. Как только топливо будет переправлено в Крым в полном объеме, мы сможем оперативно доставить его на все АЗК и открыть продажи".

Получить комментарии компаний, владеющих сетями АЗС RedPetrol и Grifon, не удалось.

Из-за нехватки бензина ритейлеры вынуждены ограничить продажи топлива в одни руки. Жительница Симферополя по имени Мария рассказала Радио Свобода, что "на "Атане" заливают только 20 литров 95-го бензина, не больше".

Бензин есть, но продают по талонам... мы откатились на 35 лет назад

"Я подъехал заправиться, прошу 95-й. Женщина на кассе кому-то начала звонить, спрашивает: "Уже можно отпускать?" Потом говорит мне, что зальют только 20 литров, но я могу поехать на заправку их же сети поблизости и докупить еще", – рассказал житель одного из курортных поселков на полуострове.

Заправиться без ограничений могут только обладатели топливных карт и талонов. Карты выдают сотрудникам предприятий, которые заключили с топливной компанией партнерское соглашение. Талон позволяет человеку заранее оплатить определенный объем бензина по фиксированной цене, так что дальнейшие колебания стоимости на уже приобретенное горючее не влияют. Правда, в настоящий момент приобрести топливные талоны в крупнейших крымских сетях АЗС невозможно. Зато их можно купить с рук по завышенным ценам, сообщают крымчане.

"[Бензин] есть, но продают по талонам. Когда мне об этом говорят, чувствую, что мы откатились на 35 лет назад, когда колбасу отпускали по талонам. Но главное не это, а то, что власти отчитываются, что все у нас отлично, дефицита бензина нет, и цены они стабилизировали", – пишет в соцсетях Надежда Голованова из Севастополя.

На некоторых заправках приобрести бензин можно только за наличные. Об этом Радио Свобода рассказали сразу несколько жителей полуострова. Севастополец Олег Ефименко говорит о том, что сотрудники ряда АЗС при подъезде к колонке с топливом сразу предупреждают, что оплата только наличными. С чем это связано, администраторы заправок не уточняют.

Крымчане также недовольны заметным удорожанием горючего. За последние полгода стоимость бензина на аннексированном полуострове выросла почти на 10 процентов. По данным сервиса Benzin-price.ru, сейчас литр бензина марки Аи-95 в Крыму стоит в среднем 60–61 рубль, тогда как в феврале этого года заправиться можно было за 55–56 рублей. Рост цен ускорился после взрывов на мосту через Керченский пролив. В соседних с Крымом регионах России – Краснодарском крае и Ростовской области – бензин стоит дешевле и дорожает примерно в два раза медленнее. Российские власти Севастополя в июле попросили Федеральную антимонопольную службу проверить цены на городских заправках. О результатах проверки не сообщалось.

Представители топливных сетей объясняют подорожание ростом закупочных цен. "Мы не являемся производителями топлива и можем закупать его только на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. За последнее время закупочная цена на бирже возросла, что привело к росту цен для конечного покупателя", – сообщили в компании "Кедр".

О том же говорят и у конкурентов: "ТЭС" не является компанией полного цикла, занимающейся производством и продажей своего топлива от скважины до бака вашего автомобиля... За последние несколько месяцев закупочная цена на торгах только растет. Рост закупочной цены влияет и на розничную цену. Поэтому мы вынуждены повышать отпускную стоимость топлива на своих АЗС".

Впрочем, это не объясняет, почему в самой России отпускные цены растут не такими быстрыми темпами.

С неожиданными проблемами сталкиваются и владельцы автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием. Жители Евпатории рассказывают о том, что в сети "ТЭС" при заправке газового баллона сотрудники комплекса записывают номер баллона, а также требуют предъявить паспорт, откуда также копируют данные. В компании "ТЭС" корреспонденту Радио Свобода не смогли предоставить комментарий по этому поводу.

Представители украинских вооруженных сил считают, что ситуация со снабжением Крыма в дальнейшем будет только усугубляться. "Полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле, потому что логистика усложнена и замедлена во времени. Остаются еще пути, по которым она может осуществляться. Но она перегружена на этих путях, потому что военные нужды используют те же направления, что и гражданские", – заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Эксперты полагают, что российские чиновники постараются минимизировать негативное влияние экономических проблем, чтобы избежать роста социального напряжения, особенно в прифронтовой зоне.

"Причина таких действий – понимание важности поддержки населения во время войны. Если экономическая ситуация существенно ухудшится, поддержка войны со стороны населения существенно снизится. Чем дальше, тем труднее будет объяснять населению, за что воюет Россия, для чего требовалась эта война. Будут расти пацифистские настроения… и недовольство радикальных групп, не желающих останавливать войну. Рост публичных противоречий может привести к очередным мятежам и даже к смене власти в России", – заявил Радио Свобода независимый украинский эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По этой причине "оккупационные власти будут принимать все возможные меры для дополнительных поставок горючего для населения", но нет гарантии, что это поможет.

"ВСУ существенно повредили Керченский и Чонгарский мосты. Крым все больше становится изолированным. Скоро там может возникнуть не только дефицит горючего, но и многих продуктов. Никакого безопасного маршрута поставок горючего и других товаров в Крым оккупанты не имеют. Не исключено, что вскоре поставки через Керченский мост могут быть полностью остановлены. Продолжение наступления [ВСУ] может привести к полному огневому контролю над сухопутным коридором. Тогда Крым будет полностью отрезан. Морские поставки тоже ненадежны. Недавно российский танкер Sig был поврежден в Керченском проливе. Похожая судьба может постичь и другие танкеры, которые будут поставлять горючее в Крым", – добавил Хмелевский.

По мнению украинского политического обозревателя Евгения Сависько, горючее в Крым будут завозить в первую очередь для российской армии и коммунальных служб, а местному населению и туристам "будет поставляться минимальный объем".

"Завоз топлива автомобильным транспортом по так называемому сухопутному коридору проблемы не решит. Там будут слишком маленькие объемы завоза, очень длинный путь. К тому же с каждым днем возрастают шансы, что "коридор" будет в зоне поражения украинской артиллерии. Паромами тоже много не навозишься. В конце сентября – начале октября начинается сезон осенних штормов в Черном море, и тогда паромная переправа остановится, как и снабжение танкерами. Сейчас оккупанты пытаются сделать запасы топлива для осенне-зимнего сезона. Если врагу не удастся возобновить работу железнодорожного моста, а значит, и поставку топлива железнодорожными цистернами, то дефицит горючего будет только расти", – отметил Сависько.