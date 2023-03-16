Польша задержала девять иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил глава польского МВД и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.

На пресс-конференции Каминьский сообщил журналистами, что задержанные вели разведдеятельность против Польши и готовили диверсии по заказу российской разведки. В частности, они вели мониторинг транспорта с оружием для Украины и готовились сорвать поставки военной помощи Киеву.

Кроме того, иностранцев обвиняют в пропагандистской деятельности. По данным следователей, задержанные хотели дестабилизировать польско-украинские взаимоотношения и подогреть враждебные настроения по отношению к НАТО.

Агентство внутренней безопасности Польши считает, что иностранцы наблюдали за перевозками грузов по железной дороге у ключевой для поставок вооружения Украины железнодорожной станции в помощью сети скрытых видеокамер. По данным СМИ, сотрудники спецслужбы изъяли не менее 50 устройств для слежки.

Шестерых иностранцев после предъявления им обвинений в шпионаже и участии в преступной группе временно арестовали. В отношении трёх пока проводятся следственные действия.

Данные о задержанных, в том числе страну их гражданства Каминьский не привёл, но уточнил, что они "иностранцы из-за восточной границы".

Больше новостей Радио Свобода: