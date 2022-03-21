Российского ютьюбера приговорили к реальному сроку за ДТП в Москве

Пресненский районный суд Москвы приговорил российского ютьюбера Эдварда Била к году и двум месяцем колонии за автоаварию в центре города. Он взят под стражу в зале суда. Об этом 21 марта сообщил корреспондент агентства "Москва".

У 26-летнего Била около 4,5 миллиона подписчиков в ютьюбе, он известен своими видео с розыгрышами. В апреле прошлого года он выехал на встречную полосу за рулём спортивного Audi, столкнулись пять автомобилей, водитель одного из них серьёзно пострадала.

Сразу после аварии блогер пересел на пассажирское кресло своего автомобиля, но позже признался, что был за рулём. В июле 2021 года он был приговорён к двум годам ограничения свободы. Через полгода кассация отменила приговор и отправила дело на новое рассмотрение.

Новый приговор вынесен на фоне угроз государственных органов заблокировать в России сервис YouTube. 17 марта государственное агентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на анонимный источник, близкий к Роскомнадзору, что сервис мог быть заблокирован уже в начале месяца, но теперь это должно произойти до 27 марта.