Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Росстат: из России за полгода выехали 419 тысяч человек

Из России с начала года выехали 419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом, если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял более 114 тысяч человек, то за первые шесть месяцев этого года зафиксирована миграционная убыль почти в 97 тысяч человек.

Больше всего людей из России выехало в Украину, Таджикистан, Армению, Кыргызтан, Казахстан и Узбекистан, а также в Китай, Вьетнам и Индию.

В начале 2022 года в страны СНГ из России выехали 368 тысяч человек, а из СНГ въехали в Россию 294 тысячи. В страны дальнего зарубежья, по данным Росстата, выехали чуть более 50 тысяч человек, а в Россию из них приехали 27 тысяч.

Таким образом, число выбывших из Российской Федерации увеличилось в два раза, как за счет эмигрантов в страны СНГ , так и за счёт уехавших в страны дальнего зарубежья, заявили в Росстате.

Временное убежище в России с начала года получили 64 с половиной тысячи человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца. Наибольшее число беженцев проживают в Москве — 215 человек, или 72 процента от их общей численности.

Кроме этого, по оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480 тысяч 600 человек, или на 0,33 процента. Естественная убыль населения составила 384 тысячи человек против убыли в 422 тысячи в прошлом году. Эти данные включают население аннексированного Крыма.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG