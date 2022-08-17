"Сохнут": 20,5 тысяч евреев уехали из России с начала войны

Около 20,5 тысяч евреев уехали из России после её вторжения в Украину. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.
По оценкам агентства, до войны в России жили 165 тысяч евреев, таким образом страну покинули уже более 12 их процентов. Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет "Би-би-си".
"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в Москве", – сказал бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из России через две недели после начала войны.
"Каждый раз, когда что-то происходит в России, какие-то потрясения, какие-то перемены, евреи всегда в опасности", – считает специалист по еврейской истории в России Анна Штерншис.
- Многие евреи эмигрировали в Израиль. Закон о возвращении даёт право на гражданство любому, кто может доказать, что его бабушка или дедушка имели еврейское происхождение.
- В начале июля Минюст потребовал ликвидировать российское отделение агентства "Сохнут". По мнению ведомства, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан России.
- В ответ на это "Сохнут" допустил закрытие своих представительств в России и переход на удалённую работу. Очередное заседание суда по делу "Сохнута" назначено на 19 августа.
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