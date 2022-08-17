"Сохнут": 20,5 тысяч евреев уехали из России с начала войны

Около 20,5 тысяч евреев уехали из России после её вторжения в Украину. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.

По оценкам агентства, до войны в России жили 165 тысяч евреев, таким образом страну покинули уже более 12 их процентов. Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет "Би-би-си".

"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в Москве", – сказал бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из России через две недели после начала войны.

"Каждый раз, когда что-то происходит в России, какие-то потрясения, какие-то перемены, евреи всегда в опасности", – считает специалист по еврейской истории в России Анна Штерншис.