Росстат "уточнил" данные – и реальные зарплаты россиян выросли на 13%

За год реальные доходы россиян выросли на 5%, зарплаты – на 13,3%, пенсии – на 2,5%. Это следует из данных Росстата после того, как он их "уточнил".

Согласно статистике ведомства, во втором квартале 2023 года средняя зарплата россиянина составляла почти 72,9 тысячи рублей, пенсия – 19,5 тысяч.

В среднем на россиянина приходилось 47,8 тысячи рублей доходов, подсчитал Росстат. В их структуру, помимо зарплат и соцвыплат, входят доходы от предпринимательской деятельности, от собственности и "прочие денежные поступления". Последние заняли 11,5% всего объёма полученных гражданами денег.

Такие цифры Росстат представил после "уточнения" данных за 2022 год и за первый квартал 2023 года в связи с "корректировкой банковской статистики" и "по итогам расчёта баланса доходов и расходов населения". После "уточнения" уровень благосостояния россиян на бумаге значительно улучшился.

При этом, согласно опросу "Левада-центра" об итогах первой половины 2023 года, респонденты в среднем оценили доход на одного члена своей семьи в 24 тысячи рублей. Большинство сказали, что их материальное положение за год не изменилось, а около четверти – что ухудшилось.