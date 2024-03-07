Росстат: за год бедных россиян стало на 800 тысяч меньше

По итогам 2023 года число россиян, живущих за чертой бедности, составило 13,5 миллионов человек. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата, которые включают аннексированные Крым и Севастополь.

За год количество бедных сократилось на 800 тысяч человек или на 0,5 процентных пункта – до 9,3% всего населения. "Коммерсантъ" пишет, что это исторический минимум. В 2023 году за границу бедности Росстат принял 14,3 тысячи рублей на человека в месяц.

Эксперты, опрошенные газетой, объясняют снижение бедности ростом доходов: зарплат в условиях дефицита кадров и выплат семьям с детьми. Также среди причин называется рост российского ВВП на 3,6% в условиях войны с Украиной.

Ранее финский институт по изучению развивающихся экономик BOFIT заметил, что в 2023 году на банковских счетах россиян из беднейших регионов резко вырос объём средств. Аналитики объяснили это выплатами контрактникам и мобилизованным, а также выплатам после смерти военнослужащих на войне против Украины.

Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. В 2021 году методика расчёта черты бедности была изменена. Теперь она соответствует стоимости потребительской корзины в IV квартале 2020 года с поправкой на инфляцию.

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