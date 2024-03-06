Перестройка через кризис. Куда и как падает российский экспорт

В Банке России рассматривают два сценария дальнейшего состояния российской внешней торговли. Первый исходит из того, что падение экспорта – "временные трудности" и скоро все вернется на круги своя. Второй ориентируется на переориентацию российского бизнеса на внутренний рынок.

По данным предварительной оценки Центрального банка, российский экспорт в 2023 году сократился к 2022 году на 28,4 процента – с 592 до 424 миллиардов долларов. Можно было бы списать это на сверхдоходы первых месяцев войны. Тогда цены на нефть и газ взлетели и компании из России успели получить неплохие деньги до того, как полноценно начали работать международные санкции. Вот только российские экспортеры в 2023 году показали существенно более скромный результат и по сравнению с 2021 годом, и даже с 2020-м, когда спрос на энергоносители обвалился из-за пандемии.

Зато импорт в 2023 году в России вырос почти на 10 процентов. В результате торговый баланс снизился в 2,5 раза, а платежный (то есть с учетом баланса услуг и оттока капитала) – почти в 5 раз. Как все это отразилось на курсе и покупательной способности рубля, объяснять не требуется. Так что интерес Банка России к тому, что будет дальше происходить с российским экспортом, вполне объясним.

Сценариев рассматривается два. Первый основан на вере в то, что происходящее – не более чем "временные трудности". Российские экспортеры найдут лазейки, выстроят альтернативные маршруты и придумают, как получать деньги в условиях санкций, а заодно и как их же потом тратить. Так что нынешнее сокращение поступлений экспортной выручки сменится ростом. Второй сценарий ЦБ предусматривает, что изменения носят структурный характер и российский бизнес начнет переориентироваться на внутренний рынок, что приведет к падению цен.

Ни о каких "временных трудностях" речи не идет

Версия о том, что рынок расставит все по своим местам и российские компании с помощью партнеров из "дружественных" стран найдут лазейки, которые позволят обходить международные санкции, выглядит не вполне убедительной. По крайней мере, пока все развивается в ровно противоположном направлении. После того как американские власти устроили охоту на "теневой флот", который пытается перевозить российскую нефть в обход ограничений, дисконт на сорт Urals к североморской Brent снова начал расти.

С 10–12 долларов октября 2023 года он вырос до 18–19 долларов в январе 2024-го. И Минфин в начале этого года впервые посчитал налоги и сборы нефтяникам исходя из установленного на уровне 15 долларов за баррель дисконта к Brent, а не из фактической цены, которая была ниже. То есть нефтяникам пришлось доплачивать. Про газ и говорить нечего. Ни о каких "временных трудностях" речи не идет. Европейский рынок продолжает сокращаться.

На днях Еврокомиссия заявила, что после прекращения транзита через Украину в этом году ЕС откажется и от российского сжиженного газа. Да и финансовые ограничения обходить с каждым новым пакетом санкций все сложнее. Банки Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана все менее охотно связываются с "токсичными" российскими клиентами и их деньгами.

Помимо экспортной выручки, других источников для насыщения валютного рынка у России нет

Но самое любопытное в том, что снижению российского экспорта способствуют действия со стороны не только политиков и чиновников развитых стран. Российские власти тоже вносят в процесс свой вклад. Причем сложно сказать, чьи действия более пагубны. С экспортом происходит ровно то, о чем не раз говорилось с сентября 2023 года. Для стабилизации рубля правительство ввело новые экспортные пошлины с прогрессивной шкалой, привязанной к курсу доллара. А с октября еще и начали действовать жесткие меры валютного контроля.

Эти меры преподносились как экстренные и временные. Но правительство продлевает их действие, и экспортеры нередко несут серьезные убытки. В ряде случаев проще и дешевле совсем отказаться от экспорта, чем платить пошлины и пытаться выполнить требования регулирующих органов. Помимо экспортной выручки, других источников для насыщения валютного рынка у России нет. И чем сильнее будет падать экспорт, тем сильнее власти будут давить на оставшихся экспортеров, пока не выжмут их досуха.

Второй сценарий российского ЦБ, предусматривающий переориентацию бизнеса на внутренний рынок, выглядит не менее фантастическим, чем первый. Более того, как показывает практика, он тоже далек от реальности. За примером далеко ходит не надо. "Газпром", который с момента своего создания фактически субсидировал низкие цены на внутреннем рынке за счет доходов от экспорта, второй год добивается либерализации российского рынка, которая даст возможность повысить цены.

Наиболее вероятен третий сценарий – структурного кризиса

Правительство на это пока не идет, но тарифы на газ растут темпами, существенно превышающими инфляцию. Да и российские нефтяные компании держали низкие цены на топливо в России лишь тогда, когда внешняя конъюнктура позволяла компенсировать убытки. Поэтому падение цен на нефть в мире всегда сопровождалось в России всплеском цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, потребить внутри страны все, что до настоящего времени вывозится, просто не представляется возможным. Попытайся экспортеры вывалить на российский рынок все, что не могут продать на внешнем, случится классический кризис перепроизводства.

Так что наиболее вероятен третий сценарий – структурного кризиса, в ходе которого часть экспортеров пойдет по миру, потянув за собой своих поставщиков, обслуживающие их банки, а там и всю экономику. И только когда от экономики останется пепелище, на нем начнет прорастать что-то новое, более приспособленное в жизни за железным занавесом.