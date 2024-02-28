На Алтае, в Бурятии и Туве резко выросли накопления за счёт "гробовых"

Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах россиян. При среднем приросте в размере 6–9 процента в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95 процента, Бурятия – на 33,26 процента, а Тыва – на рекордные 57,57 процента, рассказывает Сибирь.Реалии.

По мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT – Институтом изучения экономик с формирующимися рынками при Центральном банке Финляндии, столь резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали "гробовые" – компенсации семьям погибших и раненых.

Сопоставив перечень регионов, показавших максимальный прирост денежных средств на счетах, и отправивших наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о наличии устойчивой связи между повышением благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.

Как уточняет "Медуза", первой обратившая внимание на аналитическую записку BOFIT, резкое увеличение объёма банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.

Алтай, Бурятия и Тыва входят в список беднейших российских субъектов Федерации. Именно на такие регионы приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих во вторжении в Украину, — отмечает Би-би-си в исследовании, основанном на собранном редакцией поимённом списке 45 тысяч погибших. При этом доля живущих там коренных народов среди погибших не выделяется, отмечается в исследовании. Доля славян среди потерь примерно равна доле русских в мужском населении России.