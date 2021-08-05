"Ростех" подключится к авиализингу на 1,3 трлн рублей

Минпромторг и "Ростех" войдут в управление Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с портфелем почти на 1,3 трлн рублей. Минтранс останется владельцем компании, через которую теперь пойдет основной поток госзаказа на авиатехнику, пишет РБК со ссылкой на "дорожную карту". Документ 30 июля утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Новый совет директоров ГТЛК сформируют из представителей Минтранса и Минпромторга совместно с "Ростехом". Долгосрочные обязательства по закупке продукции российских предприятий "Ростеха" будут согласованы к 15 октября. Партнерство не ограничивается авиационной техникой — в него включен железнодорожный подвижной состав (Уралвагонзавод) и автотранспорт (КамАЗ).

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по портфелю — 1,286 трлн рублей на 1 января 2021 года. Минтранс с 2009 года назначен единственным акционером и куратором ГТЛК. Неоднократно обсуждалась ее передача в ведение Минпромторга, по линии которого компания получает 80% бюджетных средств. С таким предложением в конце мая выступил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Новая конфигурация исключает объединение ГТЛК с активами "ВЭБ-лизинга" в Единую лизинговую компанию, которое в прошлом году прорабатывало правительство. Против него выступил Чемезов, указав на угрозу санкций, под которыми находится ВЭБ.