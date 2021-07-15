За последние три года ближний круг президента России Владимира Путина — "Политбюро 2.0" — осталось неизменным, пишет Znak.com со ссылкой на доклад "Политбюро 2.0 и новая холодная война". Среди главных друзей и союзников главы государства по-прежнему секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы крупнейших госкорпораций Сергей Чемезов и Игорь Сечин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, а также олигархи Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. "Все эти фигуры сохраняют главное — возможность эффективной личной коммуникации с Владимиром Путиным и обладают накопленным разнообразным набором ресурсов", — говорится в докладе.

"Эксклюзивный доступ к главе государства" есть только у Игоря Сечина, подчеркивается в исследовании. Аналитики делают такой вывод на основании того, что в 2020 года Сечин как минимум четыре раза встречался с Путиным публично. "Игорь Сечин обладает уникальным ресурсом прямой коммуникации с Путиным, ускоряя принятие нужных для себя и своих союзников решений", — сказано в докладе. По мнению его авторов Евгения Минченко, Кирилла Петрова и Юлиана Баландин, глава "Роснефти" усилил свои позиции за счет запуска нового мегапроекта "Восток Ойл". Проект призван к 2024 году дать 30 млн тонн грузооборота из запланированных к перевозке по Севморпути 80 млн тонн и стать флагманским проектом Арктического кластера.

Братья Ковальчуки за это время смогли усилить политико-административный ресурс благодаря приходу Максима Шаскольксого на пост главы ФАС и уверенного переизбрания Александра Дрозденко на пост главы Ленобласти. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов — один из бенефициаров государственной поддержки цифровизации экономики и управления: госкорпорация претендует на главный подряд по цифровизации ФСИН, а также получила 21 млрд рублей в рамках дорожной карты развития технологий 5G в России.

Сергею Шойгу, по версии авторов доклада, удалось укрепить свою роль в идеологической легитимации системы через "нарочитый милитаристский патриотизм и неожиданно занять собственную нишу в коронавирусном антикризисе, расширив влияние как на федеральном, так и региональном уровнях". А сохранение внушительного представительства людей Сергея Собянина в правительстве РФ и губернаторском корпусе позволило ему укрепить свои позиции в обновленном Государственном Совете — глава столицы вошел в президиум органа и в большую часть ключевых комиссий.

Наиболее противоречивым авторам доклада представляется положение Дмитрия Медведева, так как он не вошел общефедеральный список партии "Единая Россия". Но назначение на должность замглавы Совбеза РФ позволяет Медведеву быть вовлеченным в принятие ключевых стратегических решений и сохранять прямую коммуникацию с влиятельными силовыми акторами.

"Политбюро 2.0" политологи называют самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Принадлежность к нему авторы работы устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит (экспертная панель состоит из более сотни аналитиков).