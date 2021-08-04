Идет ли стабилизация системы Путина?

Политик из команды Навального Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по липовому “санитарному делу”. Политик из «Яблока» Лев Шлосберг снят с выборов в ЗС Псковской области за якобы прочащие связи с «экстремистом» Алексеем Навальным, выразившиеся в присутствии на акции протеста в январе. Донос за доносом идут в прокуратуру и СК с требованием объявить то или иное сми «иностранным» агентом или «нежелательной» организацией.

Кремль старательно выжигает политическое поле России так, как будто на голосовании 19 сентября решается судьба страны и лично В.В, Путина. При этом понятно, что рост числа недовольных режимом, видный по рейтингам, никуда не денется, и эти настроения могут проявить себя в самых неожиданных формах. Есть предположения, что власть рассчитывает на то, что после пандемии сырьевой бум на Западе даст шанс быстро выровнять уровень жизни за счет нефтедолларов, увеличить размеры социальных выплат и успокоить публику.

Ситуацию анализируем с политиком и экономистом Владимиром Миловым. Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» в 19:05