Ростуризм просит пускать на курорты Кубани по ПЦР-тесту всё лето

Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста, а не только вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Зарина Догузова.



Она обратилась с такой просьбой к губернатору Краснодарского края. Наличие отрицательного ПЦР-теста у туристов, по её мнению, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне и сохранить бизнес для туристических компаний.

Вчера власти Кубани сообщили, что с 1 июля отели, санатории и детские лагеря будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. С 1 августа – только при наличии прививки.

Туроператоры уже предупредили о риске срыва сезона после такого решения властей Краснодарского края. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, путевки на лето на российские курорты в основном уже все проданы, при этом в стране привито лишь 13–15 процентов населения. Она допустила, что аннулирование бронирований может стать массовым.



Как сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, операторы зафиксировали «шквал» запросов на аннулирование туров в Краснодарский край сразу после того, как власти объявили о новых ограничениях, пишет РБК.

В России за последние сутки выявлено почти 20 тысяч 400 новых случаев заражения COVID-19, это максимум с января. Рост новых заболевших отмечается с начала июня. Число умерших от коронавирусной инфеции нового типа также растет: за сутки от болезни умер 601 пациент, и это максимум летальных исходов с декабря 2020 года.

По официальным данным, причиной роста заболеваемости стали новые штаммы коронавируса – прежде всего индийский. В стране с конца 2020 года проходит вакцинация, но процент вакцинированных остаётся низким.