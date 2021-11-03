Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Особое внимание ведомство просит обратить на медработников, которые выступают против вакцинации. Об этом сообщает издание "Медвестник", которое располагает копией письма.

Отделениям Росздравнадзора поручено выявлять граждан, чья деятельность "имеет признаки правонарушений" по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. Первая статья предполагает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вторая – за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. За эти нарушения возможно наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Территориальные органы обязаны письменно сообщать в Росздравнадзор о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов в течение трех дней.

Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, его подлинность изданию подтвердили в пресс-службе ведомства. Источник "Медвестника" рассказал, что это письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава. На нем обсуждались меры противодействия антипрививочному движению, и "Минздрав был настроен жестко".