"РПЦ идёт вслед за кораблём". Соцсети об отделении УПЦ от МП

В Украине есть две православных церкви: Православная церковь Украины недавно получившая от Константинополя автокефалию, и Украинская православная церковь, подчиняющаяся Московскому патриархату.

27 мая последняя неожиданно для многих провела в Киеве архиерейский собор. В тот же день на сайте УПЦ МП появилось постановление Собора, в котором выражалось несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу войны в Украине и объявлялось о внесении в устав УПЦ дополнений изменений, свидетельствующих "о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

О том, что именно это за изменения, в постановлении сказано не было, но все согласны, что речь идёт о том, что Украинская православная церковь, до пятницы считавшаяся частью Московского патриархата, отделилась от него де-факто, если ещё не де-юре.

Андрей Кураев

Поместный Собор УПЦ объявил патриарху Кириллу о его неполном служебном соответствии

Алексей Арестович

Сегодня произошло событие метаисторического масштаба.

Завершился собор УПЦ, который провозгласил независимость от Московского патриархата. А так же о проведении диалога с ПЦУ.

При чём Собор осудил военную агрессию России против Украины и позицию Кирилла Гундяева.

Помимо финансово-материальных - это рушит один из столпов российской пропаганды, рамку которой задал лично Путин.

Рушится идея о том, что православные с центром в Москве противостоят развращённому западу. Теперь оказывается, что православные в Украине отреклись от центра в Москве и отправились в свободное плавание.

Куда это приведёт? Посмотрим.

Но лишение подчинения Киево-Печерской лавры ставит ещё больше вопросов о первородстве и наследии Руси.

Николай Митрохин

Мои поздравления тем украинским друзьям, коллегам и знакомым, которые с ждали полной автокефалии УПЦ, сочувствие и понимание тем, кому было вполне ничего и в составе РПЦ, но обстоятельства заставляют.

Для тех кто не в курсе того, что сегодня случилось в Киеве.

Долговременное ухудшение отношений между патриархом Кириллом и главой УПЦ митрополитом Онуфрием, ставшее совершенно очевидным в прошлом году, рост церковного самосознания и самоосознания в УПЦ (особенно после 2014 года), разрыв внутрицерковных связей после 2018/2019 годов и последовавшей пандемии, а самое главное - инициированная Россией война против Украины и оправдание Кириллом причин этой войны в ряде проповедей - привели УПЦ к необходимости переопределиться со своим каноническим статусом.

Сегодняшнее утро началось в Киеве с общецерковного совещания, которое было после обеда преобразовано в Архиерейский собор, который через пару часов преобразовался в Поместный собор УПЦ, который принял декларацию, одним из пунктов которой содержал поддержку изменениям в Уставе, декларирующим Церковь в качестве полностью самостоятельной, а значит де-факто вышедшей из РПЦ. При этом УПЦ не собирается пока объединяться с ПЦУ, которая наделена автокефальным статусом от Вселенского патриархата.

[...]

Надо сказать, что всё к прошедшему сегодня собору было подготовлено в фирменном стиле митрополита Онуфрия - который длительное время вроде бы недвижим, в затворе, молитве и т.п., но потом делает решительный шаг, для которого всё приготовлено и отлажено. И всё это проделано в глубокой тайне - особенно от тех, кто может этому противодействовать. Вместе с тем, очевидно, что проведение в военное время такого крупного мероприятия в столице страны было бы невозможно без предварительных серьезных договоренностях с властями.

Первые дни представители РПЦ и российские "патриоты" пытались делать вид, что ничего особенного не случилось.

Пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда

Поскольку в адрес Русской Православной Церкви не поступало обращений от Украинской Православной Церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета.

Мы молимся о сохранении единства Русской Православной Церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития.

Украинская Православная Церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации.

В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской Православной Церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской Православной Церкви.

Российским "патриотам" и представителям РПЦ произошедшее, конечно, очень не понравилось.

Иерей Георгий Максимов

Для всех чад Украинской Православной Церкви очевидно, что произошло. Сторонники автокефалии ликуют, противники плачут (в прямом смысле слова). В Крымских епархиях УПЦ уже заявили об отказе признавать решения Киевского собора - и это вполне логично и правильно. Думаю, они будут не последними, принявшими такое решение. День Киевского собора был последним днём единой УПЦ. На этом соборе предали тот курс, которым каноническое украинское Православие шло предшествующие тридцать лет, и повторили грех бывшего митрополита Киевского Филарета.

Егор Холмогоров

УПЦ МП всегда была криптосепаратистским церковным образованием, проекцией беловежской геополитики на каноническую территорию Русской Православной Церкви. Она пыталась изображать из себя "национальную церковь Украины", то есть в силу самой породившей её логики вынуждена была склоняться в сторону украинского национализма. Разумеется были совсем другие силы, боровшиеся за церковное единство, но они, опять же в силу неотвратимой логики боролись вместе с теми за единство русского мира, за единство с Россией, которая как не крути, не просто одно из постбеловежских государств, а по прежнему Третий Рим, политическая основа Православной Церкви. Быть за каноническое Православие и против России - это была позиция двуличная и абсурдная. Особенно ярко абсурдность этого положения стала видна с началом военных действий, когда в приходы в ЛНР поступило указание от архиерея и синода УПЦ молиться за победу Украины над Россией.

В нынешнем антиканоническом решении собора УПЦ хорошо то, что оно не оставляет Святейшему Патриарху другого выбора, кроме как упразднить этот полураскол и перевести епархии входившие ранее в УПЦ в прямое подчинение. Это, в частности, позволит устранить давнюю коллизию с Крымской епархией. Полураскол УПЦ превратившийся теперь в полный раскол должен быть упразднен. Каноническая граница РПЦ в любом случае будет проходить там, где проходит линия фронта. И церковный вопрос служит для нас еще одним мотивом чтобы продвинуть эту линию как можно дальше на Запад. Святыни Киева должны быть освобождены от любых расколов и от диктата неонацистов. Что касается тех священников и епархий, которые окажутся по ту сторону линии фронта и которые не захотят отягощать свою совесть грехом раскола, то следует применить к ним указ св. Патриарха Тихона 362 от 20 ноября 1920 года, дающий право епархиальным архиереям образовывать, в случае отсутствия связи с центральным церковным управлением, временные объединения и синоды сообразуясь с линией фронта и политической обстановкой. Применение этого указа должно быть дополнено распоряжением считать любые требования синода в Киеве ничтожными. Это позволит сохранить Православную Церковь в военное время. И это будет еще одним мотивом для наших воинов, которые отныне несут не только политическое и национальное, но и церковное освобождение русским людям. Поистине эта война - священная война, война за Православие, за Церковь и Царство, за Христа.

Отец Андрей Ткачёв

Что же касается самостоятельности, то УПЦ, как бесконечно много говорилось ранее, давно абсолютно самостоятельна во всех делах управления. Учреждай епархии, назначай архиереев, издавай печатные органы, открывай семинарии... Вообще никто слова не скажет. И десять лет назад тоже никто слова не говорил.

Так что все эти решения, они, так сказать, аналог "капитана Очевидность", только в церковной одежде.

священник Святослав Шевченко

если бы подавляющему большинству украинских иерархов нужна была автокефалия, то это слово непременно появилось бы в новой редакции Устава УПЦ. Но его нет. Почему?

Для начала нужно разобраться, что нужно сторонам этого церковного конфликта. Стороны, собственно, три. Украинская власть, УПЦ и РПЦ. (Понятно, что за официальных Киевом стоят "западные друзья", местные олигархи со своими интересами, но их мы свяжем в одну сторону).

1. Так что же нужно официальному Киеву в условиях боевых действий? Это точно не вторая автокефалия на Украине, которая на данном этапе, как собаке пятая нога. По крайней мере, не сейчас. Украинской власти нужна "перемога". Хотя бы информационная. Именно поэтому они кидают "пушечное мясо" на остров Змеиный, который сейчас не представляет никакой особенной ценности. А вот закинуть информационную бомбу в стан "ворога", которая расколет его изнутри - это "перемога". Потому и Арестович похвалил.

2. Не смотря на СВО, в УПЦ нет единогласия в вопросе автокефалии. Почему? Потому что украинские иерархи не знают к чему в итоге всё это приведёт, а сливаться с ПЦУ и терять часть епархий - мало желающих. До окончания активной фазы военных действий никакие аналитики не возьмутся давать прогнозы. Осуждение "российской агрессии" и "позиции патриарха Кирилла" - это всё, что есть у украинских иерархов. Все эти расплывчатые формулировки о некой "независимости" - это желание потянуть время, чтобы на какое-то время отсрочить радикальные действия против УПЦ.

3. С третьей стороной всё более-менее очевидно и на поверхности. Русской Церкви сейчас нужно только одно - сохранить хотя бы формальное единство с УПЦ. Поскольку раскол такого уровня это открытая кровоточащая рана на долгие годы, которую будут использовать всевозможные недруги - от Константинополя до Ватикана. Это уже не говоря об изменении догматического сознания наших братьев и сестёр на Украине, которые вывалятся в раскол. Если этот раскол всё-таки произойдёт, то УПЦ неминуемо начнёт превращаться в АнтиРПЦ.

Вывод: Феофанский Собор УПЦ не имел своей целью создать серьёзный церковный документ, который должен был расставить точки над i. Это информационный шум, суть которого - оттянуть время для УПЦ, порадоваться "перемоге" для украинской власти, и зафиксировать ситуацию от падения в пропасть для РПЦ. И самое удивительное, что он, в той или иной степени, устроил все стороны конфликта.

Однако, вскоре появились дополнительные детали, свидетельствующие о том, что УПЦ отделилась от Москвы всерьёз.

Иерей Георгий Максимов

Говорят, что будто бы собор просто повторил то, что сказано в благословенной грамоте патриарха Алексия II 1990 года о даровании автономии Украинской Православной Церкви, однако там отнюдь не сказано о ПОЛНОЙ независимости, там говорится только о самостоятельности в управлении, и подчёркивается, что УПЦ соединена с "Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью через нашу Русскую Православную Церковь". Так что как раз согласно с этой грамотой полная независимость от Русской Православной Церкви является отрывом Украинской Православной Церкви от Единой Церкви Христовой. То есть, расколом.

Приняты решения внести изменения в Устав УПЦ, - если речь о том же статусе, что и раньше, зачем вносить изменения? Сами правки пока неизвестны, но Собор постановил, что они должны быть направлены на закрепление статуса ПОЛНОЙ независимости и самостоятельности УПЦ. Полная независимость Церкви это и есть автокефалия. Соответственно, правки будут направлены на то, чтобы вымарать из устава всё, что связывает Украинскую Церковь с Русской.

Принято решение о варении мира в Киеве. Меня ещё в студенческие годы учили, что это один из ключевых признаков автокефалии. Автономные Церкви сами миро не варят. Полагаю, что так же учили и тех, кто принимал это решение в Киеве.

Далее - принято решение открывать приходы УПЦ за рубежом, и это тоже признак именно автокефальной, а не автономной Церкви, и её окончательное размежевание с Русской Церковью.

Наконец, было заявлено (архиепископом Ионой), что митрополит Киевский прекращает поминовение Патриарха Московского по установленному в богослужении чину (и определённой в уставах РПЦ и УПЦ формуле). Так что те, кто говорил: ничего страшного, что прекращают украинские священники и епископы поминать Патриарха нет, поскольку они поминают митрополита Онуфрия, а тот поминает Патриарха, теперь не могут на это ссылаться. Даже по их пониманию произошедшее является расколом. И указанное - не просто личное мнение архиеп. Ионы, так как сегодня митрополит Онуфрий за богослужением действительно впервые не помянул Патриарха по установленному чину. Нас пытаются успокоить: он же помянул всех патриархов по диптихам, а среди них и Патриарха Кирилла, значит всё в порядке. Нет, не в порядке, потому что поминовение предстоятелей других Церквей по диптихам - это то, что делают именно Предстоятели автокефальных Церквей. Для тех, кто не в курсе: главарь ПЦУ Епифаний (Думенко) тоже после получения "томоса" на литургии поминал в числе других предстоятелей Церквей по диптихам также и Патриарха Московского Кирилла.

[...]

Глядя на всё перечисленное, я не нахожу ни одного отличия от автокефалии. Их просто нет. Да, не употреблено само слово "автокефалия", но дело ведь не в слове, а в том, что им обозначается. "Полностью независимая и самостоятельнная Церковь, которая сама варит св. миро и открывает зарубежные приходы и чей предстоятель никого не поминает за богослужением как вышестоящего, но поминает по диптихам предстоятелей других Церквей" - если это, по-вашему, не автокефалия, то что тогда автокефалия?

Мне кажется, что попытка отрицания реальности в духе "ничего не произошло, всё осталось как прежде" вряд ли окажется эффективной стратегией. Для всех чад Украинской Православной Церкви очевидно, что произошло. Сторонники автокефалии ликуют, противники плачут (в прямом смысле слова). В Крымских епархиях УПЦ уже заявили об отказе признавать решения Киевского собора - и это вполне логично и правильно. Думаю, они будут не последними, принявшими такое решение. День Киевского собора был последним днём единой УПЦ. На этом соборе предали тот курс, которым каноническое украинское Православие шло предшествующие тридцать лет, и повторили грех бывшего митрополита Киевского Филарета.

"Патриоты", конечно, очень недовольны.

Александр Вознесенский

о вчерашнем псевдособоре.

Он по сути сейчас инициировал на церковном уровне те же русофобские процессы, которые 8 лет назад инициировал русофобский Майдан, организованный униатами и Госдепартментом США.

Точно так же как на майдане кричали "кто не скачет - тот москаль", точно так же сейчас в церковном пространстве инициировав осуждение русского мира, осуждение Патриарха и военной операции РФ, этот псевдособор инициировал движение "кто не за автокефалию - тот москаль", с последующей травлей и преследованиями неугодных. И уже верующие в комментариях пишут, что одна часть УПЦ угрожает другой части верующих УПЦ заявлениями в СБУ если они будут поддерживать Патриархию.

То, что произошло вчера - это американский проект по созданию антиРПЦ, это именно псевдособор, который имеет целью запустить проект русофобии на церковном уровне.

Игорь Стрелков

С данного момента любой, кто начнет выступать с оправданиям "блаженнейшего" Онуфрия, Агафангела и прочих предателей - немедленно покинет страницу.

Сергей Марков

Захват украинской православной церкви спецлужбами США, Британии и Украины полностью завершен. Эти спецслужбы заставили под страхом репрессий клир УПЦ принять решение о разрыве отношений с Московским патриархом и Русской православной церковью, в которых они находились много веков. Это решение УПЦ - предательство православия и христианства вообще. Характерно, что решение УПЦ о разрыве с Московским Патриархом и РПЦ заявлено одновременно с призывом к объединению с ПЦУ. ПЦУ это откровенно антиправославный антирусский проект, полностью управляемый спецслужбами США и Британи и СБУ. Это политическая секта, руководимая не просто врагами православия, но и видимо, вообще не верующими, не христианами. Константинопольский патриарх полностью контролируется врагами православия.

Сейчас право Московского патриарха заявить о захвате власти над УПЦ сатанинскими силами. Спецслужбы США и Британии и СБУ совершенно очевидно пытаются разрушить православную церковь и разрушить единство русского и украинского народов в лоне православной церкви.

Для всех православных верующих на Украине сейчас осталась только Русская Православная Церковь.

Протоирей Александр Авдюгин

О итогах киевского Собора уже все знают. Могу лишь сказать, что в ближайшее время ПЦУ и Варфоломей турецкий сожрут УПЦ, а затем они под знаменами и с гимном "Батько наш Бандера" промаршируют стройными рядами к униатам.

Российская оппозиция относится к произошедшему иначе и винит в произошедшем РПЦ, Кирилла и Путина.

Андрей Десницкий

У руководства РПЦ было множество возможностей разрешить украинский вопрос. Но для этого надо было обладать хотя бы некоторой скромностью, умеренностью, гибкостью и эмпатией, чего за руководством замечено прежде не было. Оно тупо давило и гнуло.

Обвал "системы канонических территорий" только начинается. И да, со сменой политической власти РПЦ как институт в своём нынешнем виде сохраниться не сможет (хотя все его основные элементы сохранятся).

Мария Строева

В Киеве нанесен серьёзный удар по всей идеологии русской "спецоперации" - Собор УПЦ принял решение о полной самостоятельности и независимости украинской православной церкви. Что означает полный разрыв с РПЦ.

Собор высказал несогласие с позицией патриарха Кирилла в отношении т.н. спецоперации и осудил войну.

Если до 24 февраля УПЦ оставалась на Украине единственной церковной структурой, настаивающей на единении с Москвой, то сейчас Россия лишилась и этого центра влияния.

Среди причин такого решения нельзя не отметить массовые переходы парафий УПЦ в поместную ПЦУ, и, безусловно, - многочисленные факты бомбежек, обстрелов, разрушений, которым подверглись храмы и монастыри церкви, формально называющейся украинской, но бывшей по сути российской. До сегодняшнего дня.

Владислав Иноземцев

Давно назревшее и перезревшее решение. Не могут пастыри пресмыкаться перед отступниками и христопродавцами, с благословения которых оккупанты убивают их собственных прихожан. "Россиянский мир" заканчивает своё существование во всех возможных ипостасях. Аминь!

Илья Пономарёв

Благодаря стараниям кремлевского диктатора Русская православная церковь лишилась львиной доли дохода и прихожан из-за потери украинских верующих. Несколько часов назад из Киева поступили новости, ставшие убийственными для всей идеологии так называемой «спецоперации».

Собор УПЦ принял судьбоносное решение о полной независимости от Москвы и самостоятельности украинской православной церкви, что де-факто означает разрыв каких-либо отношений с РПЦ.

Собор осудил войну, развязанную Путиным в Украине, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла. Если до вторжения российской армии на территорию соседнего государства украинская православная церковь оставалась единственной структурой, фактически преследующей единение с Россией, то сейчас этот центр влияния попросту исчез.

Причинами столь негативного для Москвы решения Собора стал переход парафий УПЦ в поместную церковь ПЦУ, а также массовые случаи обстрелов, бомбежек и разрушений украинских церквей путинской армией.

Согласно версии Кремля, Путин ввел войска в Украину в том числе и для того, чтобы защитить церковь от мнимых преследований и гонений, однако на деле он добился прямо противоположного эффекта, когда УПЦ ушла в свободное плаванье и выразила готовность вступить в самостоятельный диалог с поместной церковью.

Ни один враг пресловутого «русского мира» даже мечтать не мог о том, чего добился Путин, когда принял решение о полномасштабном вторжении в Украину…

Вера Афанасьева

«РПЦ теряет треть своих приходов и идёт вслед за русским военным кораблём»



Украинская Православная Церковь московского патриархата приняла решение о своей полной независимости и собирается возобновить диалог с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата с целью объединения Украинского Православия.



Не хотят больше украинские священники ни подчинения Лубянке, ни поклонения фуражке Гитлера, ни Гундяева, благословившего войну.

Лев Шлосберг

Собор Украинской православной церкви объявил о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Это крупнейшее и фундаментальное событие в истории Православия после 1917 года.

Случившееся нельзя назвать расколом. Это ценностное расхождение двух континентов Церкви. Разошлись Жизнь и Смерть.

Моральный крах высших иерархов РПЦ, освятивших кровопролитие, привёл их к неразрешимому в условиях несвободы конфликту с главными постулатами христианства и Церкви.

Как и российскому государству, Русской православной церкви предстоит полное переучреждение. Оно будет невозможно без покаяния.

У клятвопреступления не может быть веры, прихожан и последователей.

Александр Верховский

УПЦ МП объявила о независимости от собственно МП.

УПЦ МП оставалась, несмотря на старые разделения, на появление ПЦУ, на массовый выход приходов уже во время войны, крупнейшим объединением православных в Украине. И что не менее важно, - огромной частью всей РПЦ МП.

Конечно, впереди еще много церковных и церковно-государственных маневров внутри Украины, и, конечно, какие-то части УПЦ останутся в МП, но для последнего, и для России в целом, главный результат уже, считай, состоялся: РПЦ МП сжимается практически до масштаба национальной церкви (да простят меня в Беларуси), а только что она была последним реально живым институтом усохшей империи в натуральном масштабе.

Патриарх Кирилл пытался избежать и избежал этого в 2014 году, но с тех слишком много всего изменилось и в стране, и в руководимом им патриархате, в частности.

Совершенно не берусь предугадывать исход собственно военного противостояния, но идейная основа возрождения империи понесла, что называется, тяжелую утрату, может быть, невосполнимую. Но поскольку от имперского возрождения отказываться не будут, нынешние события, среди прочего, означают, что утрату будут стремиться все же восполнить чем-то другим. И как бы много нареканий ни вызывала РПЦ МП, результаты подбора секулярной замены нам, скорее всего, понравятся гораздо меньше.

Вальдемар Кнат

Всё идет как задумано Путиным - он же мастер тайных операций? Хотели недопущения НАТО? А получи Финляндию со Швецией! Хотели укрепления православного русского единства? А получи независимость УПЦ!

Анатолий Несмиян

Украинская православная церковь объявила о своей независимости от Московского патриархата и выразила полное несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на территории Украины.

Собственно, а что ей оставалось делать? Выбор был вполне очевидным: сохранять даже видимую лояльность Москве в сложившейся ситуации было самоубийством, по крайней мере в вопросах статуса. Да и вряд ли среди тех, кто еще сохранял приверженность УПЦ, можно сейчас найти сторонников Москвы. В практическом плане решение УПЦ, наверное, мало что изменит — конкуренты не упустят момент добить упавшего. Единственный вариант — это пойти на слияние православных церквей на территории Украины и создание некой единой структуры, где нынешняя УПЦ, скорее, будет падчерицей.

В любом случае эта страница отношений тоже закрыта. Как и большинство других. Теперь на одно-два поколения вперед вражда и ненависть будут определять отношения между Россией и Украиной на экзистенциальном уровне. Возможно, и дольше. А может, и навсегда. То есть, с земного шара мы, понятно, никуда не денемся, географически мы будем соседями, но и только. Причем, скорее, не слишком добрыми.

Поразительно, конечно, как при правлении всего лишь одного человека удалось разрушить то, что создавалось столетиями. Тут, несомненно, должен наличествовать талант. Крайне специфический, но даже если просто все пустить на самотек, такое со страной сделать за столь короткий срок просто не получится. Тут нужна упорная и системная работа, буквально на износ.

Дмитрий Травин

По итогам трех месяцев военной спецоперации, как ее велено называть, есть три очевидных результата.

Во-первых, НАТО точно приблизится к границам России, поскольку Финляндия приняла решение туда вступать, и, в отличие от Украины, вступит легко: эта страна подходит Североатлантическому альянсу по всем критериям.

Во-вторых, южные рубежи нашей родины надолго превращаются во фронтир, где, к сожалению, не будет покоя, поскольку спецоперации не видно конца. Не берусь прогнозировать будущее, но пока для оптимистичных оценок нет оснований.

В-третьих, Москва окончательно утратила влияние на Украинскую Православную Церковь. Не знаю, уж, какое духовное общение между РПЦ и УПЦ сохранится, но идеи, которые украинские священники станут предлагать своей пастве, будут сильно отличаться от тех идей, которые предлагает наш церковный официоз.

Я специально выделил эти три итога, поскольку решил взглянуть на ситуацию с точки зрения тех деятелей, которые три месяца назад начали всю эту историю. Про другие трагические итоги (гибель людей, развал экономики, международная изоляция) даже говорить не буду. Кому из моих читателей здесь что-то неясно? А те три итога, что сейчас выделены, демонстрируют качество работы наших правителей, исходя из ими же выдуманных критериев. Я не считал никогда, что НАТО угрожает России, но они так считают и предпринимают какие-то действия для укрепления безопасности. Сегодня трудно отрицать, что безопасности стало значительно меньше.

Меня это не удивляет. Любую серьезную работу они делают одинаково. К 2008 г. процветающую экономику России довели до кризиса, перешедшего в длительную стагнацию. Провалив пенсионную реформу, занялись повышением пенсионного возраста несчастных людей, многие из которых к 60 годам уже потеряли свое здоровье. И вот сейчас в международных отношениях получили то же самое. Провалив все формы сотрудничества, они перешли к длительной конфронтации.

Нам долго говорили, что наша страна – осажденная крепость. На самом деле она таковой не была, но теперь сильно приблизилась к подобному состоянию. Во всяком случае, убедить в этом миллионы людей нетрудно. Может «спецоператоры» этого и хотели?

Большинство украинских комментаторов в искренность Онуфрия, все эти годы подчинявшегося Москве, не верят и продолжают над ним насмехаться.

Михаил Сон

После сегодняшних решений Собора УПЦ у многих возникли вопросы типа; "но непонятно, что конкретно ты имела в виду?". С одной стороны привычный дискурс неканоничности ПЦУ (без апостольской преемственности) и ее же неавтокефальности (без мироварения и прочих моментов). А с другой - почему тогда УПЦ не будут такими же раскольниками? Если будут варить миро, то получается же автокефалия? А как еще иначе? А тут надо понимать, что церковники - они же зацикленные на символизме, истории и прочих скрепах. И в коммюнике УПЦ все намеки очень жирно расставлены: осуждение Кирилла без разрыва связей с РПЦ, Киевская митрополия, создающая украинские парафии за границей (то, чего нет в томосе, кстати) и еще некоторые моменты. А тут есть такой момент, что патриархат - исторически не единственная форма устройства РПЦ, она имела и синодальный период. В православии исторически сложились два метода фаллометрии между кафедрами: по старшинству (кого раньше основали) и по чести (где попы жирнее и золота больше). Скажем Александрийский патриархат выше по старшинству, а Константинопольский - по чести. Так вот - при патриархате в РПЦ миро варят в главном центре по чести - т.е. в Москве, где патриарх и вся тусовка. А вот в синодальный период при Петре и позже - варили в Киеве - главной митрополии по старшинству. И вот это "собор мав міркування про відновлення мироваріння" - это намек не про автокефалию, и не про средневековую киевскую митрополию, где ничего не варили, а как раз более серьезное оборзение. Это, если обращаться к теологическим источникам, то проще всего на примере бессмертной "Догмы". Помните: "Теперь в банде главные - мы"?

Андрей Капустин

Теперь глава взбунтовавшегося Киевского обкома РПЦ товарищ Онуфрий просто обязан предать генерального секретаря ЦК товарища Гундяя анафеме и отлучить его от церкви.

Чтобы потом, в обозе ВСУ прибыть в Москву и отслужить победный молебен в храме Христа Спасителя...

Главное успеть опередить Епифания...