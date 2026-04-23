RSF: журналистке Рощиной в России не оказывали помощь перед смертью

Сотрудники российской колонии не предоставили украинской журналистке Виктории Рощиной в последние дни её жизни медицинскую помощь, в которой она критически нуждалась. Об этом сообщает международная организация "Репортеры без границ" (RSF) со ссылкой на свидетелей.

Утром 19 сентября 2024 года в следственном изоляторе № 3 в городе Кизел в Пермском крае России Рощина не вставала с постели, отмечают "Репортеры без границ". Заключённые, с которыми она была в одной камере, сказали охранникам, что Рощина долгое время лежала неподвижно. Тогда сотрудники ФСИН вывели из камеры других заключённых и приказали журналистке встать, но она это не сделала. Рощину забрали, но невозможно точно сказать, была ли она жива или нет, говорится в публикации.

В городе Кизел Рощина провела чуть больше недели, последние дни своей жизни.

По данным свидетелей, Рощина была истощена, когда прибыла в Кизел, она не могла стоять на ногах, в какой-то момент она потеряла сознание.

"Всех украинских заключенных, как гражданских, так и военнослужащих, избивают, в частности, при осмотре камер. Виктория Рощина не была исключением", – сказал один освобожденный военный.

По данным французского медиаконсорциума Forbidden Stories, Россия вернула Украине тело Рощиной без некоторых внутренних органов, в частности, мозга, гортани и глазных яблок, а также со следами пыток.

Украинские власти сейчас проводят предварительное расследование в отношении директора СИЗО в Кизеле Вячеслава Перевозкина. Также продолжаются следственные действия в отношении директора СИЗО №2 в Таганроге, где ранее содержалась журналистка.

Виктория Рощина, сотрудничавшая, в том числе, с Украинской службой Радио Свобода, с самого начала полномасштабного российского вторжения освещала его ход.

24 февраля 2022 года Рощина работала в городе Счастье Луганской области, где за несколько дней до этого обстреляли ТЭС. В марте журналистка пыталась попасть в блокадный Мариуполь с гуманитарной колонной, но в Бердянске российские военные нашли в её телефоне сообщение от контакта "СБУ Запорожье" и задержали.

Более недели Рощину удерживали в Бердянске. Её избили, отобрали технику, заставляли записать видео в поддержку России, но она отказалась. Освободили Рощину, только заставив снять ролик в "нужном" формате, отмечает телеканал Настоящее Время.

После первого плена Рощина отказалась от реабилитации и продолжила работать на занятых Россией территориях. В июне 2022 года выходила в эфир из Лисичанска.

3 августа 2023 года связь Рощиной пропала. Через Польшу, Латвию и Литву она въехала в Россию, а затем на занятую российскими войсками территорию. Последний раз её видели в Энергодаре. Позже стало известно, что она попала в плен к российским военным. Четыре месяца Рощина провела в плену в Мелитополе, затем – в СИЗО Таганрога, куда её перевезли в тяжёлом состоянии и со следами пыток.

Президент Украины присвоил Виктории Рощиной звание Героя Украины посмертно.