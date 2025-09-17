Бывшие украинские пленные рассказали о пытках в мордовской ИК-10

Украинские военные, которые были взяты в плен российскими войсками, и содержались в исправительной колонии номер 10 в Мордовии, рассказали Русской службе Би-би-си о том, что в колонии к гражданам Украины - пленным и жителям оккупированных Россией территорий - систематически применяются пытки и жестокие наказания.

В расследовании "Би-би-си" приводятся свидетельства шести военных и сестры погибшего в колонии морского пехотинца. Бывшие пленные называют колонию "адом" и "местом, где убивают медленно". По их словам, заключённых там практически ежедневно подвергали побоям, пыткам электрическим током и издевательствам, заставляли часами стоять без движения и отказывали в медицинской помощи.

По данным журналистов, в мордовскую ИК-10 в в посёлке Ударный Зубово-Полянского района начали массово привозить пленных в январе-феврале 2023 года. Один из источников Би-би-си утверждает, что к январю 2025 года в ИК-10 привезли 610 пленных — это примерно 40% от общей вместимости колонии.

Украинских военный с позывным "Архитектор", который попал в российский плен в мае 2022 года в Мариуполе, провёл в колонии в Мордовии 11 месяцев, с февраля по декабрь 2024 года, рассказал в частности о пытках электрошокером и об избиениях ПВХ-трубой до рассечения кожи.

"Они бьют и смеются, веселятся, им это в кайф", — рассказал он о надзирателях в разговоре с Би-би-си. По его словам, во время пыток сотрудники ФСИН обвиняли пленных в "прославлении Бандеры", а также называли "фашистами" и "нацистами". Также, как утверждается, пленных заставляли стоять на месте до 16 часов в сутки "без права присесть или даже пошевелиться" с принуждением петь гимн России.

Российские осуждённые за уголовные преступления, содержавшиеся в колонии, также рассказывали о тяжёлых условиях в ней. Как говорится в расследовании Би-би-си, положение украинских пленных ещё хуже. Все опрошенные украинские военные рассказали Би-би-си, что ежедневно слышали слова ненависти и оскорбления в адрес украинцев и Украины, а физические и психологические издевательства над ними были систематическими и ежедневными.

Двое из шести пленных рассказали "Би-би-си" об ударах электрошокером по гениталиям. В них они обвиняют в частности сотрудника медсанчасти Илью Сорокина, о котором ранее рассказывал проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода. Бывшие пленные упомянули также о случаях натравливания служебных овчарок на заключённых. Кроме того, пленные жаловались на плохое питание, из-за которого они потеряли до 25-30 килограммов веса.

Би-би-си отмечает, что кроме колонии в Мордовии, в России есть и другие места на территории учреждений ФСИН, где пытают украинских пленных. Пленные рассказывали об этом после обмена. Известность получило в частности СИЗО-2 в Таганроге, где содержалась погибшая в плену журналистка Виктория Рощина. При этом, как отмечает Би-би-си, ситуация периодически меняется — в одних учреждениях перестают пытать, в других, наоборот, начинаются избиения.