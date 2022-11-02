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RT выпустил фильм "отстранённого от работы" Красовского

Российский государственный канал RT выпустил фильм своего ведущего Антона Красовского про российский спорт. Часовой фильм "Спорт. Россия: XXI век" выложен в соцсети канала через неделю после того, как главный редактор канала Маргарита Симоньян заявила об остановке сотрудничества с тележурналистом.

Заявлялось, что Красовский отстранён от эфира после того, как заявил в авторской программе, что украинских детей можно топить в реке или сжигать заживо. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого призвал все страны мира запретить вещание канала за призывы к геноциду.

Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что она и коллектив канала "не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь". Красовский дважды публично извинялся, в том числе перед Симоньян и коллегами с RT.

Канал возвращение ведущего не анонсировал и не комментировал. Ранее издание "Медуза" рассказывало, что на RT "специально под Красовского" была создана русскоязычная дирекция, которую он возглавил. О назначении какого-либо нового человека на эту должность не сообщалось.

Следственный комитет передавал, что глава ведомства требовал доложить ему о ситуации вокруг слов ведущего, но о каких-либо процессуальных действиях пока что неизвестно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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