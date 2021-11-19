RT зарегистрировал торговую марку "иностранный агент" России

Российский государственный телеканал RT зарегистрировал торговую марку "иностранный агент" и потребовал компенсации от московского магазина, производящего одежду с таким словосочетанием. Канал пытается зарегистрировать так же слово "иноагент". Об этом рассказывает издание "Медуза".

Претензии госканала получил в конце октября магазин Feelosophy. В августе он выпустил в продажу футболки "иностранный агент" в поддержку "Медузы" и других российских СМИ, внесённых в перечень иноагентов. Теперь RT требует от производителя заплатить 500 тысяч рублей компенсации, называя футболки в поддержку иноагентов контрафактными.

Одежду с надписью "иностранный агент" продаёт и сам RT. Они были запущены в продажу после того, как канал был включён в список иностранных агентов властями США. Интеллектуальные права на это словосочетание телеканал получил через полтора года после старта продаж, в июне 2020 года.

Опрошенные "Медузой" юристы допускают, что регистрация товарного знака может быть оспорена. Товарные знаки, по закону, не могут противоречить общественным интересам и являться общепринятыми терминами. При этом отмечается, что пока марка защищена, претензии канала являются обоснованными.

Генеральный директор издания Галина Тимченко рассказала, что редакция подала патентные заявки на регистрацию товарных знаков "иноагент", "пресса" и с нецезурным словом, которым обозначается текст с предупреждением о том, что сообщение создано иностранным агентом.

Одновременно "Медуза" обжалует заявку на регистрацию товарного знака "иноагент", которую RT подал в мае 2021 года в Роспатент. Тимченко уверена, что госканал пытается зарегистрировать права на это слово, чтобы "испортить жизнь" редакции и магазинам, которые с ней сотрудничают. Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков утверждает, что если торговые марки останутся за ними, они не будут запрещать их использование никому другому.