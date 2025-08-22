Рубио и представители стран Европы обсудили гарантии для Украины

Вашингтон и его европейские союзники продолжают обсуждение гарантий безопасности Украины после возможного заключения соглашения о завершении российско-украинской войны. В столице США со вторника по четверг проходили совещания с участием высокопоставленных военных из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии с участием представителей Украины, сообщило агентство Reuters. Как говорится в сообщении Пентагона, были разработаны различные варианты военной составляющей гарантий безопасности. Они были представлены на рассмотрение советников по национальной безопасности стран, принявших участие в консультациях.

В четверг эти планы обсуждались на онлайн-встрече советников, в которой принял участие госсекретарь США Марко Рубио, который одновременно исполняет обязанности помощника президента по национальной безопасности. В ней участвовали представители всё тех же пяти европейских стран, а также Еврокомиссии и НАТО. По данным источников, стороны договорились, что именно европейские страны должны взять на себя "львиную долю" ответственности за обеспечение гарантий безопасности Украины. Ранее о том же говорил президент США Джей Ди Вэнс. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что готовы внести свой вклад в помощь европейским союзникам.

Как пишет Reuters, одним из вариантов по-прежнему остаётся размещение в Украине определённого числа военных из европейских стран. Соединённые Штаты при этом могли бы оказать поддержку с воздуха - или же патрулируя воздушное пространство над определёнными территориями Украины, или же обеспечив прикрытие силами противовоздушной обороны.

В то же время, неясно, какие из европейских стран могли бы направить в Украину войска. Ряд из них, в том числе поддерживающие Украину Польша и Румыния, отвергли возможность отправки войск. Под сомнением и участие военных из Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне вновь отверг возможность размещения в Украине военнослужащих стран НАТО. В своей характерной манере то же сделал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Официальная позиция Москвы заключается в том, что гарантии для Украины должны дать страны-члены Совета безопасности ООН, включая Китай и саму Россию. В Киеве с этим не согласны.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что комментарии Лаврова "фактически разрушили" переговоры России с США, которые велись в последнее время. Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, как пишет Bloomberg, убеждены, что Россия сейчас не стремится к мирному урегулированию, а пытается лишь затянуть процесс, чтобы как можно дольше избежать введения новых санкций со стороны США. Президент США Дональд Трамп, который выражал оптимизм по поводу возможности достижения мира в Украине, накануне заявил, что в случае отсутствия прогресса через 1-2 недели США могут избрать другую стратегию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил в интервью Fox News, что в то время как для России ключевыми являются территориальные вопросы, для Украины главное - получить гарантии неповторения российской агрессии. В этом суть вопроса о гарантиях безопасности, который обсуждался в том числе 18 августа в Белом доме, где Дональд Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.