Рубио: Россия не сможет добиться своих целей в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на прошедших 3 июня в Сенате слушаниях заявил, что Россия не сможет добиться своих целей в Украине, и россиянам "возможно, даже никогда не удастся достичь военным путём тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах". Такие слова Рубио приводит корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

"Украинцы не просто храбро сражаются, они эффективно воюют", - заявил Марко Рубио, выступая перед сенаторами.

На заседании сенатского комитета по ассигнованиям в среду Рубио также предупредил о "реальном", по его словам, риске эскалации войны в Украине на фоне того, как украинская армия демонстрирует свою способность наносить удары вглубь российской территории.

Марко Рубио анонсировал, что "довольно скоро" появятся новости о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил в качестве военной помощи Украине и которые задерживаются на уровне Пентагона.

Комментарии Рубио прозвучали в тот же день, когда беспилотники ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре во втором по величине городе России, Санкт-Петербурге, в день открытия там ежегодного экономического форума. Киев назвал атаку ответом на массированную серию российских ударов во вторник, жертвами которых стали более 20 человек.

"Это один из моментов, который напоминает нам о том, почему важно попытаться положить конец этой войне, если это возможно, потому что риск эскалации реален, гораздо реальнее, чем два года назад", - подчеркнул госсекретарь США.

Выступая ранее перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, Марко Рубио посетовал на отсутствие прогресса в прекращении полномасштабной войны, продолжающейся с начала российского вторжения в феврале 2022 года. "До настоящего момента ни одна из сторон не желала идти на уступки, особенно российская, необходимые для установления мира", - добавил Рубио.

Марко Рубио заверил, что администрация США остаётся готовой к посредническим усилиям в достижении мира: "За последний год мы уделили этому огромное количество времени и сил на высоком уровне ".

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, участвующий в переговорах по Украине, заявил в четверг, что "диалог между Россией и США продолжается и в ближайшее время станет более активным". При этом Дмитриев упомянул "мирные инициативы" США. "Враги диалога "Россия-США" постоянно вбрасывают дезинформацию и пытаются создать несуществующие источники дополнительного напряжения. Диалог сложный, но мы ценим команду президента Трампа на мирных инициативах", - цитирует Дмитриева ТАСС. О каких врагах идёт речь, в сообщении не говорится.

Российские власти официально говорят о требовании передачи всего Донбасса как о ключевом условии мирного урегулирования, намекая при этом, что согласие на это было получено от президента США Дональда Трампа в ходе его встречи с Путиным в Анкоридже в прошлом году. Трамп в прошлом месяце, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Путиным о том, что Россия получит "весь Донбасс". Он также высказал мнение, что завершение войны всё ближе. Такое же мнение высказал и Путин 9 мая (его пресс-секретарь уточнил, что российский президент не имел в виду ничего конкретного).





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