Рубио сообщил о приостановке переговоров США, Украины и России

Трехсторонние переговоры США, Украины и России сейчас фактически не ведутся, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.

"В настоящее время никаких подобных переговоров не ведётся", -заявил Рубио. Он добавил, что Вашингтон все еще готов содействовать их проведению, если ситуация изменится.

"Только с нами россияне и украинцы готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов... Мы готовы и дальше играть эту роль", - сказал Рубио. Он добавил, что США не заинтересованы в участие в контрпродуктивных переговорах.

По его словам, США продолжает поддерживать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что надеется на возобновление мирных переговоров. "Если удастся в ближайшие недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом. Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", - заявил Зеленский.

22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что формат трехсторонних переговоров между Украиной, CША и Россией исчерпывает себя. Он, как и Зеленский, высказал мнение, что к переговорному процессу необходимо привлечь представителей Евросоюза.



9 мая президент России Владимир Путин заявил, что война с Украиной близка к завершению. Президент США Дональд Трамп 12 мая, отвечая на вопросы журналистов, также высказал мнение, что завершение войны всё ближе.

Переговоры о завершении войны в Украине при посредничестве США, несколько раундов которых прошли зимой, не привели ни к каким результатам.

О чем еще говорили на встрече министров иностранных дел стран НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио призвал европейских союзников смириться с неизбежным сокращением американского военного контингента на континенте. По его словам, Вашингтон уже ведет работу по корректировке своего присутствия, добавив, что это решение не носит политического характера.

Он уточнил, что США постоянно пересматривают свое военное присутствие по всему миру и это решение носит технический характер.

"Я не говорю, что они будут в восторге от этого, но они определенно в курсе ситуации", - заявил Рубио журналистам по итогам встречи в шведском Хельсингборге.

Он добавил, что помимо снижения общей численности сил, США вскоре объявят и о сокращении числа военных, выделяемых в распоряжение НАТО на случай чрезвычайных ситуаций.

Заявления Рубио прозвучали на фоне решения США отправить в Польшу 5 тысяч военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал решение Трампа направить 5 тысяч военных в Польшу, отметив при этом, что тренд на меньшую зависимость стран Европы от США в вопросах обороны продолжится.

Комментируя войну с Ираном Рубио заявил, что США добились "незначительного прогресса" в переговорах при посредничестве Пакистана, но еще не достигли цели.

По его словам, НАТО нужен план Б на случай, если Иран откажется возобновлять поставки по Ормузскому проливу после окончания войны.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что союзники по НАТО отказались активно участвовать в войне с Ираном.

Представители Великобритании и Франции заявили, что готовы возглавить многонациональные силы для обеспечения безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе после окончания конфликта.