Рубио: США могут перестать быть посредником между Москвой и Киевом

Соединённые Штаты по-прежнему готовы играть роль посредника для достижения мирных договорённостей между Россией и Украиной, однако Вашингтон не будет "терять время", если процесс мирного урегулирования не будет продвигаться вперёд. Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио, который посещает Италию.



Рубио констатировал, что пока что усилия США "по ряду причин" не привели к плодотворному результату, и переговоры "застопорились". "Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят продвижения вперёд", - сказал госсекретарь, тем самым дав понять, что США не исключают выхода из переговорного процесса.

Накануне о том, что организовывать сейчас очередной раунд трёхсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом было бы "тратой времени", заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что для возобновления переговоров необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из подконтрольной ей части Донецкой области.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", - сказал Ушаков 7 мая.

О том, что вывод украинских войск остаётся главным требованием России, ранее говорили и представители США. В Киеве неоднократно заявляли о неприемлемости этого требования.

Под контролем Украины остаётся около 20% территории Донецкой области. Продвижение российских войск на фронте в последние недели практически остановилось.

Рубио, беседуя с журналистами в Италии, также отметил, что в Вашингтоне ждут от Ирана уже в пятницу 8 мая ответа на мирные инициативы США.

В Италии Рубио встретился с премьер-министром Джорджей Мелони и папой Римским Львом XIV. Встреча была призвана сгладить конфликт между администрацией США и Ватиканом. Ранее президент Дональд Трамп подверг папу резкой критике в связи с его позицией по вопросу войны с Ираном.