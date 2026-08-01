Рубио: США попытаются возобновить переговоры РФ и Украины

Соединённые Штаты "в ближайшие недели" приложат усилия для того, чтобы добиться понимания, возможно ли возобновление переговоров о мире между Россией и Украиной. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, в США понимают, "что у обеих сторон есть довольно чёткие красные линии". Как заявил госсекретарь, усилия США будут направлены на то, чтобы "сблизить эти красные линии". Рубио сослался на слова президента Дональда Трампа, обращённые, как он заявил, к его команде: "Если вы видите возможность стать силой, которая придаст какой-то импульс мирным переговорам, давайте сделаем это".

Какие именно усилия намерены приложить США, Рубио не сказал. Известно, что в августе Киев впервые должны посетить спецпосланники президента США, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Заявление Рубио прозвучало на фоне ежедневных ударов, которыми обмениваются стороны, поражая объекты в глубоком тылу друг друга. В последние недели активно идут удары по портам и судам в Чёрном и Азовском морях - их наносят и Россия, и Украина. При ударе баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 1 августа погибли 9 человек, подобных ударов за летние месяцы было уже около 10.

Украина заявляет о готовности к мирным переговорами прекращению огня в любое время. Россия настаивает на выполнении ряда требований, главным из которых остаётся вывод украинских войск из Донецкой области.

Ранее в июле Рубио заявил, что на встрече в Анкоридже в августе прошлого года президенты США и России обсуждали ряд предложений, но не заключили никакого соглашения. По словам Рубио, обсуждался и возможный вывод украинских войск из Донбасса, но без согласия Украины говорить о каких-либо договорённостях нельзя. В Кремле считают, что договорённости были.

В конце прошлого и начале нынешнего года, после встречи в Анкоридже, между Россией и Украиной прошли несколько раундов переговоров при посредничества США, последняя такая встреча состоялась в феврале. После начала военной операции США и Израиля против Ирана встреч больше не было.

В последние недели ряд СМИ сообщал со ссылкой на источники об изменении подхода Белого дома к Украине, об улучшении своих отношений с Трампом говорил и украинский президент Владимир Зеленский. WSJ, Financial Times и другие СМИ писали о том, что Трамп перестал считать Украину стороной, терпящей поражение в войне. При этом официально политика США по-прежнему направлена в первую очередь на попытки достичь мира, а не на оказание помощи Украине.