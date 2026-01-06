"Нельзя сравнивать с Венесуэлой". Что происходит вокруг Гренландии

Решительность администрации Трампа в отношении Венесуэлы и провозглашенное президентом доминирование США в западном полушарии заставляет со все большей серьезностью относиться к высказываниям Дональда Трампа и его окружения о присоединении Гренландии.

Значение Гренландии

Гренландия может казаться холодной и далекой, но геополитически это горячая точка

Гренландия – обширный остров на севере Атлантического океана, преимущественно покрытый льдом. Его население – 57 тысяч человек, живущих, в основном, на юго-западном побережье. Автономная территория в составе Дании, Гренландия ведет подготовку к провозглашению полной независимости.

"Гренландия может казаться холодной и далекой, но геополитически это горячая точка", сказано в одной из публикаций.

Она обладает значительными запасами полезных ископаемых, все более доступными из-за таяния ледяного покрова. Потепление климата, быстро идущее в Арктике, все больше открывает ее для судоходства, предлагая короткий путь из северной части Тихого океана в Атлантику. Этим заинтересован, в частности, Китай, у которого есть концепция "Полярного шелкового пути".

Гренландия с Исландией и Великобританией являют собой естественный форпост на северной границе Атлантики с Арктикой. Этот морской коридор стратегически важен для судоходства и перемещения подводных лодок и военных кораблей. Военные базы США появились в Гренландии во время Второй мировой войны – для противостояния военно-морским силам Германии, а во время холодной войны использовались для отслеживания советских подводных лодок, базирующихся в Арктике.

В Гренландии и сейчас есть американское военное присутствие. На базе Питуфик в северной части острова дислоцированы около 150 военнослужащих ВВС и Космических сил США.

Что говорит Трамп и его окружение

Через несколько часов после американской операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро Кэти Миллер опубликовала в X карту Гренландии в цветах флага США с подписью: СКОРО. Миллер – заметная в консервативных кругах фигура и жена заместителя главы администрации и одного из ее идеологов Стивена Миллера.

Мы живем в мире, который управляется силой и мощью

В понедельник в интервью CNN Миллер уходил от вопроса, исключает ли он военную операцию в отношении Гренландии, в ответ спрашивая, по какому праву Дания контролирует Гренландию. "США – сила НАТО. Чтобы обеспечить безопасность Арктики, защищать НАТО, для Соединенных Штатов очевидно, что Гренландия должна быть их частью… Не нужно думать об этом в контексте вопроса о военной операции. Никто не будет вести вооруженную борьбу с США из-за будущего Гренландии". "Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях… Но мы живем в мире, который управляется силой и мощью (by strength, by force, by power). Это железные законы с основания времен".

Дональд Трамп в понедельник на борту Air Force One: "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, стратегически".

В интервью Atlantic: "Нам нужна Гренландия, абсолютно. [Сейчас она] окружена российскими и китайскими кораблями".

CNN со ссылкой на командующего Объединенным арктическим командованием Дании Сёрена Андерсена пишет, что ни Россия, ни Китай сейчас не представляют для Гренландии военной угрозы.

Трамп говорил о Гренландии еще в первый президентский срок. В 2019 году он предложил купить остров (но ему отказали). По возвращении в Белый дом в 2025 Трамп снова заговорил о Гренландии, и в более твердых тонах.

Что говорят оппоненты

Ответ посла Дании в США Йеспера Сёренсена на пост Кэти Миллер:

"Дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве... Гренландия – часть НАТО.

И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен:

"Мы были близкими и верными друзьями США на протяжении многих поколений, плечом к плечу стояли в трудные времена. Мы брали на себя ответственность за безопасность Северной Атлантики и, что немаловажно, Северной Америки.

Когда президент США говорит, "нам нужна Гренландия" в контексте Венесуэлы и военной интервенции, это не просто неправильно, это неуважительно... Мы – народ. Страна. Демократия. Это должно уважаться, особенно близкими и верными друзьями. Мы являемся частью НАТО и полностью осознаем стратегическое положение нашей страны...

Союзы строятся на доверии. А доверие требует уважения. Угрозы, давление и разговоры об аннексии недопустимы между друзьями… Хватит! Больше никакого давления. Больше никаких намёков. Больше никаких фантазий об аннексии. Мы открыты для диалога, но по надлежащим каналам и с соблюдением международного права… Гренландия – наш дом и наша территория. И так будет и впредь".

Все остановится – это касается и НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен: "США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского Королевства. Поэтому я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, в адрес другой страны и другого народа, которые четко заявили, что они не продаются". "Если Соединенные Штаты решат напасть на другую страну НАТО, то все остановится – это касается и НАТО, и, следовательно, системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны".

Заявление лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании:

"Гренландия принадлежит своему народу, и только Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающимся их отношений".

Оппозиция в США, Мага и "Доктрина Донро"

Теоретически движение Трампа MAGA, выступающее против участия США в "вечных войнах" где-то в мире, должно было бы быть недовольно военными операциями президента за рубежом, но как сказал сам Трамп, "MAGA – это я. MAGA нравится все, что я делаю, и мне тоже нравится все, что я делаю".

Axios приводит слова активиста MAGA: "Гораздо больше сторонников движения "Америка прежде всего" готовы быть более агрессивны в нашем полушарии, чем где-то в мире".

Это отсылка к возобновленной в новой стратегии нацбезопасности США Доктрине Монро американского превосходства в Западном полушарии, или, как отозвались о ней в нынешнем виде, "Доктрина Донро"

Оппозиция: сенатор-демократ из Аризоны Рубен Гальего внес поправку в законопроект об ассигнованиях на оборону, запрещающую использование средств на военные действий против Гренландии: "Семьи страдают от роста цен на продукты и жилье, инфляция растет… Вместо решения этих проблем, Трамп пытается отвлечь людей, угрожая начать войны и вторжения – сначала в Венесуэлу, а теперь и против нашего союзника по НАТО, Дании".

Галего подчеркивает вопросы "доступности жизни": инфляция, экономика – главное для американских избирателей, а внешняя политика обычно их мало интересует.

Электоральный аналитик Нейт Силвер пишет:

"Вероятно, наиболее заметные внешнеполитические действия второго срока Трампа – бомбардировка иранских ядерных объектов в июне и прекращение огня в Газе в октябре. Трудно найти связь между этими событиями и изменениями в рейтинге Трампа. Элиты могут значительно переоценивать важность этих вопросов для обычных избирателей, которые, как правило, интересуются внешней политикой только тогда, когда происходит нападение на американскую землю или на территории другой страны находится большое количество американских солдат".

Американцы, видимо, не очень увлечены идеей обретения Гренландии. В прошлогоднем опросе YouGov это выглядит так:

"Немногие американцы поддерживают идею покупки Гренландии.

Большинство считают неприемлемыми тайные кампании влияния там.

Американцы в подавляющем большинстве выступают против применения военной силы для установления контроля над Гренландией (включая республиканцев)".

Гренландцы тоже не хотят соединяться с США, судя по опросам. Год назад на вопрос, "хотите, чтобы Гренландия отделилась от Дании и стала частью США?" 85% процентов ответили "нет", хотя независимость поддержали бы 56.

Что дальше

Давайте обсудим Гренландию через 20 дней

Что бы это ни означало, Дональд Трамп в понедельник на борту Air Force One дал нечто вроде таймлайна: "Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца. Давайте обсудим Гренландию через 20 дней".

Economist утверждает, что США готовятся предложить Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA), подобный тому, что действуют с несколькими небольших государств в Тихом океане. Такие договоры предполагают эксклюзивный доступ для американских военных к территориальным водам и воздушному пространству партнёров, лишая этого права другие страны. В обмен Соединённые Штаты оказывают экономическую и финансовую помощь.

Гренландия стремится укрепить связи с Соединенными Штатами, и ее гражданам не следует опасаться скорого американского захвата, заявил в понедельник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен: "Мы не находимся в ситуации, когда думаем, что захват страны может произойти в одночасье. Нельзя сравнивать Гренландию с Венесуэлой".