"Подлётное время божьей кары". Рунет о беседе папы с патриархом

Один из главных ньюсмейкеров недели - московский патриарх Кирилл. Во-первых, в недавней проповеди он торжественно заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала!

Борис Вишневский:

"Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".

Это - патриарх Кирилл (Гундяев) на проповеди в Архангельском соборе.

Дайте ему уже, кто-нибудь, учебник истории.

Или пусть спросит, например, у поляков, турок, шведов или финнов.

Они будут сильно удивлены.

P.S. И да, почему-то в результате "защиты" рубежи постоянно расширялись.

Тамара Эйдельман:

Каким же образом человек, выросший в явно интеллигентной и культурной семье, получивший духовное образование и сам возглавлявший различные духовные образовательные учреждения и преподававший в них, может быть настолько невежественным?

Как может человек, имеющий хотя бы приблизительное представление об истории России, заявлять, что «Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищала свои рубежи»?

Во-вторых, стали известны подробности ещё мартовского телефонного разговора между патриархом папой Франциском.

В интервью газете Corriere della Sera Франциск рассказал, что Кирилл двадцать минут объяснял ему причины войны:

Он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника

Московская патриархия решила выступить с уточнениями, но по факту просто подтвердила содержание беседы:

Далее Патриарх Кирилл напомнил о том, что на излете советской эпохи Россия получила заверение, что НАТО ни на один дюйм не продвинется в восточном направлении. Однако это обещание было нарушено, в состав НАТО вошли даже бывшие советские балтийские республики. В результате сложилась опаснейшая ситуация: границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга, подлетное время ракет составляет всего несколько минут. В случае, если в НАТО была бы принята Украина, то и подлетное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить.

Иван Филиппов:

папа римский Франциск, который и так с первого дня войны являет собой пример не просто Пастыря с большой П, но и просто потрясающего Человека с большой Ч, решил позвонить патриарху Кириллу. такая отчаянная попытка хотя бы до вроде бы "брата во Христе" достучаться. не вышло.

патриарх 20 минут читал по бумажке какую-то кремлевскую ахинею.

Андрей Захаров:

Патриархия решила выступить с опровержением, что патриарх Кирилл затирал папе Франциску пропагандистскую методичку, но именно это он и делал, судя по их опровержению.

Интересно, как будет на латыни "подлетное время"?

Алексей Шабунин:

Удивительно, что высокодуховных людей так сильно волнует "подлётное время" до Москвы и Санкт-Петербурга. Видимо, до Калининграда их это "подлётное время" совсем не волнует.

Егор Холмогоров:

Римский Папа который не знает языка политики и не понимает обоснований войны с картой в руках - это немного анекдот.

Карина Кокрэлл-Фере:

Кстати Pontifex Maximus - "понтифик"- означает Великий Строитель Мостов. В высоком, метафорическом смысле. Между земным и горним. Эта должность существовала еще в классическом Риме. Метафора прозрачна. А вот "алтарные мальчики" и государственные клерки диктаторов строить мостов куда бы то ни было не могут. Не по шапке Сенька. И большая золотая шапка не делает пастырем зависимую, алчную душонку, знающую об убийствах, одобряющую и благословляющую на них. Оправдаться "я только выполнял приказ" - не получится. "Приказ" ему должен исходить не оттуда и не тот...

Андрей Морозов:

Я очень далек от религиозных предрассудков, и знаю, что в чужой монастырь со своим уставом ходить неприлично, но у меня только один вопрос к православным. Вы действительно считаете, что весь сонм ваших святых совершил свои духовные подвиги ради того, чтобы патриарх Гундяев говорил с папой не о боге, а про спецоперацию?

Илья Будрайтскис:

Вот Патриарх Кирилл, для которого православие - это не более, чем атрибут особой русской цивилизации. Универсального христианства для него просто не существует, поэтому и разговор с папой Франциском он воспринимает как обмен мнениями между двумя цивилизациями, практически межпланетное общение.

Юрий Бадахов:

Я не понимаю, кем после всего этого нужно быть, чтобы продолжать находиться и служить под московским патриархатом.

Я не понимаю, кем нужно быть, чтобы оставаться их прихожанином.

Я, конечно, человек не религиозный, но (а может именно поэтому) даже мне понятно, что никаким богом и никакой верой там не пахнет. Московский патриархат это совершенно о другом.

Альфред Кох:

Вот что я вам скажу. Это называется - лютый атеизм. Он не то, что Бога не боится, он твердо уверен, что его нет! Другого объяснения я не нахожу. Ведь если Кирилл хоть на мгновение допустит, что Он есть, то он должен был бы просто умереть от страха! Ведь тогда он должен знать, какая страшная расплата его ждет за эту ложь!