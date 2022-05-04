"Россия - это преступная группировка". Блогеры об угрозах банкиру Тинькову

Олег Тиньков, основатель одноименного банка, рассказал в интервью The New York Times, что после антивоенных высказываний его вынудили продать 35-процентную долю в банке за бесценок. Он также заявил, что нанял охрану, поскольку опасается за свою жизнь. Цитаты из интервью банкира широко разошлись в Сети.

Вскоре после этого бизнесмен опубликовал в Инстаграме пост, в котором попрощался со своим банком и с Россией, завершив свой текст цитатой из "Горя от ума" – "Сюда я больше не ездок".

Прощай Тинькофф Банк, Прощай Россия.

Моя страна скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла

У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с НУЛЯ! В пике, мое состояние Форбс оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и В коррупционной и архаичной России, можно построить ЧЕСТНЫЙ, свободный и американский тип бизнеса! Я никогда не давал взяток, и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит, именно поэтому мы стали 2-м в стране банком, и были бы и первым… так как креативу и модерну, эти «дети и дружки силовиков» ничего противопоставить не могли, собственно посмотрите на их….лица.

Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла.

А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови-лейкемией, желание наказать всего лишь за МНЕНИЕ, моё честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима, Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки

Я потерял всё, но я не потерял Душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом

Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за «корейки» из этого надвигающегося ада. И перефразируя ФМД, я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял всё, но я не потерял Душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания!

Это ЗЛО, а я на стороне ДОБРА! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек.

Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, я я не хочу их «марать» кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра и Здоровья

Сюда я больше не ездок Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок Карету, мне карету ….

пс: про путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте.Привет Майку Найки

Такова судьба любого честного бизнеса в России, констатируют многие блогеры.

Константин Реверендо

Это про бизнес в РФ, и про права человека прописанные в Конституции России. Потом они спрашивают почему многие люди предпочитают уезжать из РФ при первой же возможности.

Кто там следующий из числа мечтающих открыть бизнес в РФ, попасть в Форбс, завоевать бизнес Олимп, етк?

Вика Голубева

Как можно вести хоть какой-нибудь бизнес в России сейчас, непонятно совершенно.

Это уже не просто красные флажки всем предпринимателям - и крупным, и мелким - это сирена воет, не прекращая: ”Беги, дурак, беги отсюда."

Андрей Лошак

Тиньков рассказал NYT, что после антивоенного поста в инстаграме в банк позвонили дядечки из АП и сказали, что если банк немедленно не избавится от всего, что его связывает с основателем, компанию национализируют. Тинькову пришлось продать свои акции по цене 3% от их стоимости, а Тинькофф-банк теперь будет менять название.

Полностью уничтожая свободу и любые проявления инакомыслия, на что они рассчитывают? Кто будет развивать страну?

К сожалению, наш фильм про Тинькофф стал посмертным памятником свободному предпринимательскому духу России начала 21 века. В комментариях к нему тысячи людей благодарили за то, как вдохновляет и мотивирует то, что сделали Олег и команда. Значит все небезнадежно, есть у нас то, чем можно по-настоящему гордиться, вы меняете Россию и весь мир к лучшему! - непрерывным потоком писали люди, я не под одним своим фильмом в Ютубе не видел такого количества восторгов и благодарностей, если не верите, посмотрите сами. И я точно знаю, что это не боты. Фильм мы разбили на "заповеди" бизнеса Тинькофф-банка - последняя называлась "Дать людям свободу". В ней говорилось о том, как важно давать сотрудникам свободу для принятия решений, в том числе и право на ошибку, - без этого невозможны прорывы. "В Америке ты больше понимаешь про демократические ценности, про либеральные ценности, и про вообще свободу, про свободу предпринимательства и про бизнес. Потому что это как бы такая альма-матер бизнеса. Пожив там, понимаешь, что если не дать людям свободу и не дать им возможность творить, они ничего не сделают. Под дулом автомата или недоверия не делаются продукты, как в других там организациях у нас в России, где все эти коридоры, двери, начальник вышел, все кланяются, здрасьте, Иван Иванович... То есть это американская такая штука, что нет барьеров у нас таких. Зачем? К чему этот пафос?" - говорит Тиньков в фильме. Это уже тогда, полгода назад, звучало крамолой, а теперь и вовсе криминал.

Для раскрытия творческого потенциала человека нужна свобода и умение критически мыслить - как раз то, что пытается запретить Путин

Мне непонятно одно. Полностью уничтожая свободу и любые проявления инакомыслия, на что они рассчитывают? Кто будет развивать страну? Патрушев? Генерал-майор Конашенков? Какой-то другой солдафон из ближнего круга президента? Охранители могут охранять, нападать и жить в казармах, но они совсем не про строительство и созидание. Созидатели не размножаются в неволе. Для раскрытия творческого потенциала человека нужна свобода и умение критически мыслить - как раз то, что пытается запретить Путин. Есть конечно вариант запереть всех в шарашках, как при Сталине, чтобы изобретали там новые бомбы, но, во-первых, на дворе 21 век, во-вторых, даже в шарашках производительность труда и креативность в разы меньше, потому что нет среды для свободного обмена идеями и мнениями, необходимого для развития науки и бизнеса. Советский Союз был такой шарашкой, потому и крякнулся. Для фильма про Тинькофф я поехал в МФТИ, партнером которого многие годы является банк. Говорил там со студентом-олимпиадником - юным гением программирования родом из Брянска, которого с радостью схантит любая IT-компания из первой десятки Форбса. Я спросил его о том, какая у него мечта. Ожидал услышать что-то про карьеру, высокие позиции в IT-гигантах или про собственный стартап, но услышал следующее: "Я думаю, что моя цель – быть свободным человеком. Я думаю, что свободы сейчас не очень много или она иллюзорна. Тяжело найти сейчас настоящую свободу. Я думаю, что моя мечта стать свободным". Это то, как думают и чувствуют те молодые люди, которые будут создавать будущее. За каждого такого студента Тинькофф (а также Яндекс, Сбер и многие другие русские IT-компании) отчаянно бился с американскими гигантами, обещая им если не такие же деньги, то по крайней мере набор компетенций и возможности роста, несопоставимые с заокеанскими конкурентами. Теперь эта борьба безнадежно проиграна. Невозможно заставить остаться в нынешней России ребят, у которых мечта - не деньги, не карьера, а собственная свобода. Ну разве что запретить им выезд и запереть в "почтовых ящиках", сгубив их жизни и мечты, - думаю, мы еще дойдем до этого.

Запреты - это самая тупая и недальновидная стратегия, какая может быть

Я не понимаю, как можно в 21 веке запрещать людям выражать протест против войны. Как можно запретить называть войну - войной. Как можно запретить лозунг "Нет войне". Как можно вообще запрещать любое мирное публичное несогласие - это какая-то чудовищная дичь. Западные страны после Второй мировой тоже ввязывались в идиотские войны, но нигде никогда не запрещали антивоенные протесты. В феврале 2003-го я снимал в Лондоне крупнейшую уличную демонстрацию в истории города. Тогда протестовать против войны в Ираке вышло миллион человек. Блэр, правда, все равно отправил армию в Ирак, но по крайней мере людям дали возможность выразить своей несогласие - никто их не лупил дубинами, не сажал, не штрафовал, не снимал с репертуара их спектакли и не разрушал их бизнесы. Запреты - это самая тупая и недальновидная стратегия, какая может быть. Как можно до такой степени не уважать своих сограждан? Путин, наверное, берет пример с Китая, но это он зря. Сделать Китай из России не получится - у нас нет такой производительности и дешевизны труда, экономические свободы при полном отсутствие политических в России тоже невозможны - как по внутренним причинам (другая культура), так и по внешним (санкции). Так что вместо Китая получится Северная Корея. Нищая милитаризированная изолированная страна, только гораздо менее монолитная и устойчивая.

Позорная военная кампания обнажила все слабости сверхцентрализованного управления. Путин обосрался, потому что эта морально устаревшая модель вертикали власти, основанная на строгой иерархии и беспрекословном подчинении вышестоящему, в 21 веке является глубоко неэффективной. Об этом в фильме про Тинькофф говорит одна из топ-менеджеров банка, имевшая опыт работы в госкомпании: "Когда люди боятся что-то делать, они парализованы, и у нас во многих госкомпаниях из-за этого такой подход: лучше я что-то не сделаю, как бы чего не вышло. Еще обложусь всякими согласованиями, чтобы с себя вот эту ответственность снять. Поэтому раздутая такая бюрократия в каких-то госструктурах, в каких-то госкомпаниях. Потому что никто ни за что не отвечает. У нас такого нет. И мы всячески вот пестуем эту культуру, что бери столько ответственности, сколько ты можешь унести и фигачь. Если что-то пойдет не так, ну разберемся".

Ничего без свободы не получится, сколько бы ты танков и пушечного мяса не пригнал в Украину.

Ничего без свободы не получится, сколько бы ты танков и пушечного мяса не пригнал в Украину. В этом смысле Украина действительно анти-Россия. Потому что свобода там реальная ценность, а тот, кто на нее покушается, - хуйло, а не нацлидер. Вчера в один день пришли новости из разных концов Украины. Во Львове в кофейне заметили Анджелину Джоли, приехавшую помогать украинцам, Илон Маск передал стране генераторы энергии Tesla, а в оккупированной Новой Каховке россияне восстановили памятник Ленину. Обшарпанные памятники полузабытому людоеду, которые с маниакальным упорством восстанавливают оккупанты, - это на самом деле все, что может предложить Россия. Страна, которую за плохое поведение не взяли в будущее. Просто сравните: Анджелина Джоли и Илон Маск с одной стороны, памятники Ленину, вечная война со всем миром и бункерный дед - с другой. Понятно, какую модель будущего выбрали украинцы, да и в принципе выбор для любого нормального человека тут очевиден.

Это то, с чем бункерный дед не может смириться. От бессильной злобы он будет продолжать бомбить в прямом смысле слова Украину и в переносном - Воронеж. И в конце концов рванет ядерную бомбу, если его никто не остановит

Пропаганда спустила на Тинькова всех собак.

Кирилл Шулика

Олег Тиньков заявил, что не хочет умирать «с этими миллиардами, но подонком, трусом и чмом, как 90% всех олигархов России».

Вообще, конечно, доказывать всему миру, что я не такой, да поймите же вы, наконец, это очень смешно.

Сергей Мардан

Еще один Чичваркин. Сирота. Меня заставили

Сталина Гуревич

Интересно, а когда Тиньков Немагию пресовал при помощи полиции при очевидном для любого специалиста полном отсутствии состава – это не было патернализм и холуйство?

НЕБОЖЕНА

Подумала вдруг: всего-то полтора года назад Олег Тиньков мог продать свой банк «Яндексу» по нормальной цене и неслабо выйти в кэш. Тогда, помню, срыв сделки Олег объяснял расхождением в цене на $200 млн. Маловато дали, мол. А вот буквально на днях, пишут телеграм-каналы, продал долю своей семьи по цене гораздо ниже рыночной.

В итоге получил позор (банку теперь долго отмываться от идиотских русофобских высказываний Тинькова) и недополучил денег. Надо было брать сразу, пока давали. А всё из-за скверного характера и испорченности.

Иронизируют над Тиньковым и оппозиционные комментаторы: они считают, что банкир слишком поздно опомнился.

Любовь Соболь

Тиньков написал эмоциональный пост, в котором рассказал, что отдал банк за копейки и что ему угрожают за антивоенные высказывания.



Пропаганда начала отрабатывать «фас» и травить по команде, чтобы другим предпринимателям неповадно было рот открывать.



Не хочется присоединяться к травле Тинькова, который на сегодняшний день уж точно выделяется среди остальных в лучшую сторону хотя бы тем, что не молчит. И тем, что умеет работать и зарабатывать, а не только воровать, как другие. Но вопросы-то все равно к Олегу есть.



Если посмотреть на ВСЕ высказывания Тинькова раньше, то там просто жир. В течение лет. И это не только про Путина-императора или про то, что при Навальном «будет хуже и воровать будут только больше», а сам Навальный хочет прийти к власти как Янукович (что?).

Почему люди вас, Олег, пострадавшего, критикуют? Потому что не видят должного раскаяния за ошибку

Позиция Тинькова сейчас примерно такая: «Я был молодцом всегда, а меня не оценили и выкинули за борт русского корабля. Ну так я и рад там оказаться, мне мало осталось, вы надоели, хочу пожить, а для этого много не надо. Пусть Россия загнивает дальше без меня любимого».



Пост написан сейчас, спустя больше двух месяцев с начала войны, санкционного давления, когда уже и бизнес отобран, и назад дороги нет.



Почему люди вас, Олег, пострадавшего, критикуют? Потому что не видят должного раскаяния за ошибку. Так же, как и с Хаматовой. Вы вроде поняли, что все стало очень плохо, но не спешите признавать свой вклад в это «плохо». Вклад не взятками и фрондированием чиновников, но словами, сказанными на большую аудиторию. Поддержкой убийцы, применявшего химическое оружие, построившего систему с пытками в тюрьмах и избиением дубинками на улицах городов. Молчанием в то время, когда у людей отнимали выборы, уничтожали редакции независимых медиа, когда полиция вламывалась в офис «Мемориала», а Минюст объявлял каждого несогласного «иностранным агентом».

Россия — это не Путин. И не пропагандисты. Это люди

Вы ошиблись, Олег. И люди с вас спрашивают ровно потому, что вы можете услышать и признать ошибку. Сказать громко, чтобы другие тоже услышали. Но вы только и сделали, что написали, что Россия — потерянная страна. Не потерянная.



Россия — это не Путин. И не пропагандисты. Это люди. Немцов говорил, что нужна демократия, а не власть силовиков. Навальный боролся и борется за людей. И многие россияне тоже. И оставшиеся в России, и вынужденно уехавшие. Ничего не потеряно, пока идет борьба. Вам ли, человеку, преодолевающему тяжелую болезнь, этого не знать?

Публичные антивоенные выступления Олега Тинькова - часть общего тренда: недовольство политикой Кремля начинает выплескиваться наружу, считает журналист ​Павел Каныгин.

Приходит осознание того, что отсидеться не получится

Все, конечно же, заметили, как несогласие внутри оглушенного российского общества медленно, но верно пробивает себе дорогу. Да, оно не такое откровенное, но все же заметное. Да, возможно, в первую очередь люди опасаются, что война затронет их задницы, их безопасность, комфорт их близких и их сбережения, а на остальных им плевать. Но тем не менее осознание того, что отсидеться не получится, а война будет только разрастаться и затянет в себя всех - оно приходит. И человеческая природа начинает определять твоё поведение. Слухи про мобилизацию пугают, а путей выхода становится все меньше, особенно когда в финале ура-патриотического угара вам предлагается погибнуть в ядерном пепле вместе с лидером секты.

Да, ещё мало тех, кто откровенно произносит главные слова; Путин - преступник, а война уничтожает не только Украину, но и Россию с ее будущим. Но если люди этого не говорят вслух, то несомненно думают об этом.

И главное здесь - помочь ощутить им, что они не одни в своих мыслях.

Ведь дело тут не в том, чтобы героически прыгнуть на пулемёт, вооружившись плакатом про войну. А в том, что люди нашли безопасную форму для выражения позиции, чтобы поняли, что их много, и тогда несогласие наберёт силу и приобретет другие формы.

Кто-то уже пытается объясниться, высказаться.

Общество, беспрестанно терроризируемое властью, все равно сохраняет рассудок

И мы видим, как на пометчика Соловьева кидаются певец-шансонье Новиков и боксёр Мехонцев, обвиняя его в разъединении людей, как на Симоньян налетает осмелевший Филлип Киркоров. Хотя казалось бы, ну чего ему лезть. Про Тинькова и других уже писали.

Да, публично нападать на пропагандонов не так страшно, но очевидно, что не Соловьев и Симоньян являются адресатами недовольства. Общество, беспрестанно терроризируемое властью, все равно сохраняет рассудок. И люди готовы это демонстрировать, хоть открыто и направляют свою злость по безопасному пока адресу.

И еще хотелось бы понять, что за истории с пожарами в Перми, разрушенными мостами и горящими оборонными НИИ. Эти истории –​ уже совсем другого уровня.