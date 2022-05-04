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Есть ли тормоза у машины войны Кремля?

Репетиция парада 9 мая в Санкт-Петербурге 26 апреля.

Шестой пакет санкций Евросоюза и путинская Россия. ЕС планирует ввести нефтяное эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций после начала войны в Украине. В странах Европы запретят вещание 3-х государственных телеканалов. Сбербанк и ещё два крупных банка отключат от системы SWIFT.

Что может сделать Запад, чтобы остановить войну РФ с Украиной? Чем могут помочь делу мира противники политики Владимира Путина?

В эфире политик и экономист Владимир Милов и политолог Александр Морозов.

Видеоэфир 4 мая в 19:05

Видеоверсия программы

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