"За хороший пять дают". Рунет о сроке за "анекдот про росгвардейца"

Заголовок "полковник запаса получил условный срок за анекдот" сам по себе выглядит несколько анекдотично, но это вполне реальная новость!

И хотя некоторые комментаторы отмечают, что обвинения в адрес Михаила Шендакова связаны не столько с анекдотом, сколько с его собственными комментариями к нему, новость "срок за анекдот" сразу пошла в народ.

Артур Дмитриев:

Йоу, йоу, дорогие сограждане! Еще недавно я шутил, что будут судить за анекдоты, так я больше не шучу

Сергей Заир-Бек:

Три года условно за анекдот про врача и росгвардейца. Кто-нибудь, разбудите меня и скажите, что это был просто сон, просто дурной сон.

Илья Шепелин:

Занавес опускается, жюри во главе с Юлием Гусманом поднимает таблички с 3 годами условно

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Андрей Козенко:

А хороший хоть анекдот-то был?

Алексей Ковалёв:

За хороший пять дают

Илья Азар:

лично с полковником Шендаковым незнаком, но в спецприемнике номер два в дворике для прогулок на стене видел оставленную им надпись (очень она меня веселила и поддерживала бодрость духа все две недели ареста): такого-то числа полковник Шендаков пленен оккупационными силами

поздравляю полковника с тем, что он на свободе, хотя то, что у нас судят за анекдоты, как при СССР, это конечно грустно

Дина Кацнельсон:

При Сталине за анекдот давали 10 лет лагерей. И до этого дойдет снова - причем, скоро. У катка репрессий тормоза в принципе не предусмотрены, сам он не может замедлиться.

Лев Юнгельсон:

Вспоминается анекдот про Брежнева.

Л.И., какое у Вас хобби?

Л.И.: анекдоты о себе собирать.

И много собрали?

Четыре лагеря.

Александра Архипова:

Для нас создал Роскомнадзор

Меж поколений мост.

Мой дед сидел за анекдот -

Я сяду за репост.