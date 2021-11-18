"За хороший пять дают". Рунет о сроке за "анекдот про росгвардейца"

Заголовок "полковник запаса получил условный срок за анекдот" сам по себе выглядит несколько анекдотично, но это вполне реальная новость!
И хотя некоторые комментаторы отмечают, что обвинения в адрес Михаила Шендакова связаны не столько с анекдотом, сколько с его собственными комментариями к нему, новость "срок за анекдот" сразу пошла в народ.
Йоу, йоу, дорогие сограждане! Еще недавно я шутил, что будут судить за анекдоты, так я больше не шучу
Три года условно за анекдот про врача и росгвардейца. Кто-нибудь, разбудите меня и скажите, что это был просто сон, просто дурной сон.
Занавес опускается, жюри во главе с Юлием Гусманом поднимает таблички с 3 годами условно
А хороший хоть анекдот-то был?
За хороший пять дают
лично с полковником Шендаковым незнаком, но в спецприемнике номер два в дворике для прогулок на стене видел оставленную им надпись (очень она меня веселила и поддерживала бодрость духа все две недели ареста): такого-то числа полковник Шендаков пленен оккупационными силами
поздравляю полковника с тем, что он на свободе, хотя то, что у нас судят за анекдоты, как при СССР, это конечно грустно
При Сталине за анекдот давали 10 лет лагерей. И до этого дойдет снова - причем, скоро. У катка репрессий тормоза в принципе не предусмотрены, сам он не может замедлиться.
Вспоминается анекдот про Брежнева.
Л.И., какое у Вас хобби?
Л.И.: анекдоты о себе собирать.
И много собрали?
Четыре лагеря.
Для нас создал Роскомнадзор
Меж поколений мост.
Мой дед сидел за анекдот -
Я сяду за репост.
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