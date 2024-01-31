РУСАДА призвала к наказанию ответственного за допинг Валиевой

Глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова призвала наказать ответственного за приём допинга фигуристкой Камилой Валиевой – "если такой человек есть".

"Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приёма запрещённой субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот "преступник" – иначе его нельзя назвать, должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил", – сказала Логинова.

Уголовная статья за склонение к допингу существует в России с 2016 года. Если преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего, виновный может получить до года колонии с лишением права заниматься профильной деятельностью до четырёх лет.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сообщили "РИА-Новостям", что продолжат изучать свидетельства относительно роли команды Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. "Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей", – сказала Логинова.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении триметазидина, запрещённого для спортсменов. В ходе слушаний, которые длились почти два года, адвокаты фигуристки не смогли доказать, что вины несовершеннолетней спортсменки в этом нет. Суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года – до декабря 2025 года. Её тренер Этери Тутберидзе не комментировала решение суда.