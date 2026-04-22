СК SOS: сбежавшую из семьи чеченку пытались похитить в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные пытались похитить уроженку Чечни Айшат Хизриеву, сбежавшую из семьи из-за домашнего насилия. Об этом сообщает правозащитный проект "СК SOS".

По словам самой Хизриевой, два автомобиля с уроженцами Чечни, представившимися сотрудниками полиции, остановили её и её друзей на дороге. Они заявили, что девушка якобы подозревается в краже, а друзья - в её похищении. Также они позвонили отцу Айшат, от которого она сбежала.

Хизриева отказалась ехать с чеченцами, назвавшимися полицейскими, и самостоятельно вызвала полицию, описав ситуацию. Она заявила, что не покинет место до прибытия настоящих сотрудников полиции. После этого чеченцы уехали, оставив свои контакты таксисту и попросив сообщить, куда отвезут Айшат. Позже Хизриева сообщила, что едет в отдел полиции, чтобы написать заявление. Последний раз она выходила на связь уже из полиции, после чего перестала отвечать.

"Айшат просила придать ее историю огласке и не позволить вернуть отцу, где ей может грозить смертельная опасность", - пишут правозащитники из "СК SOS".

Жительницы Чечни часто сталкиваются в семьях с домашним насилием и пытаются уехать из региона, чтобы начать самостоятельную жизнь, однако старшие родственники пытаются вернуть их, нарушая закон и прибегая к ещё большему насилию. Известны случаю, когда подобные истории заканчивались гибелью женщин.

В октябре 2025 года в Армении была убита чеченка Айшат Баймурадова. Не позднее января 2024 года она обратилась к правозащитникам с жалобами на домашнее насилие. С эвакуацией ей помогали как минимум две независимые кризисные группы, работающие с обращениями от жителей Северного Кавказа, – "СК SOS" и "Марем". После побега в Армению Айшат вела соцсети, в которых критиковала Рамзана Кадырова, ислам и патриархальную систему в Чечне, не скрывая, где она живет. Её тело с многочисленными травмами нашли в квартире в Ереване 19 октября 2025 года. Родственники даже не стали ее хоронить, а российские власти не отвечали на запросы армянских правоохранительных органов.

Ранее уроженка Чечни Седа Сулейманова после похищения в Петербурге была возвращена домой против своей воли. По сведениям кризисной группы "СК SOS", девушка, вероятно, стала жертвой "убийства чести", её похоронили в родовом селе Алхан-Юрт "за пределами кладбища, как собаку, на окраине дороги". В 2022 году девушка сбежала от семьи, чтобы не вступать в брак по принуждению и избежать постоянных конфликтов. В Петербурге она нашла работу и жила со своим партнёром. В августе того же её силой вывезли в Чечню. В апреле 2024 года появилась информация, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки по статье об убийстве, но результаты расследования дела неизвестны.